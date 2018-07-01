 نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ''ظروف جيدة جدا'' ﻿
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نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ''ظروف جيدة جدا''

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 12:44 نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ظروف جيدة جدا | بوليتيك
نــائب برلماني: المهمة الاستطلاعية بمعبر باب سبتة مرت في ''ظروف جيدة جدا''
أكد النائب البرلماني وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، عبد الودود خربوش، أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها

شوف تيفي

 أكد النائب البرلماني وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، عبد الودود خربوش، أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون والمشردون وعلى وضعية النساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة مرت في ''ظروف جيدة جدا''.

وقال النائب البرلماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ''المهمة الاستطلاعية تمت في ظروف جيدة جدا، فاللجنة المكونة من برلمانيات وبرلمانيين تمكنت من الاطلاع على الوضع عن كثب والولوج إلى كافة مرافق معبر باب سبتة''، مشيدا في هذا الصدد بـ ''السلطات المحلية التي يسرت المهمة بسلاسة''.

وأوفد مجلس النواب، بين 11 و 13 يوليوز الجاري، مهمة استطلاعية مؤقتة إلى معبر باب سبتة، حيث عقد أعضاء المهمة اجتماعا مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية بالموضوع، كما قامت بزيارة ميدانية إلى المعبر.

واعتبر أن المهمة ''وصلت إلى بعض الخلاصات والتوصيات، لكن لا يمكن القول إنها انتهت''، موضحا أن ''المهمة الاستطلاعية تنتظر الحصول على بعض الإحصائيات والوثائق والقيام بقراءتها وتحليلها حتى تكتمل الصورة''.

وأبرز أن اكتمال الصورة سيتيح للمهمة الاستطلاعية اقتراح ''خارطة طريق'' لإعادة النظر في الوضع القائم و''أنسنة المعبر''.

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شوف تيفي نائب برلماني المهمة الاستطلاعية معبر باب سبتة

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