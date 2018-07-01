فيديو مثير .. مواطن يحتج داخل مصلحة الحالة المدنية بجماعة إنزكان على بطء الخدمات الإدارية وموظف يحاول الاعتداء عليه ﻿

تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين فيديو جد مثير يظهر أحد المرتفقين، وهو في حالة غضب شديد بمصلحة الحالة المدنية بمقر جماعة إنزكان يحتج على أحد الموظفين لتماطله في تسليمه نسخة من عقد الأزدياد التي

شوف تيفي:إنزكان

تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين فيديو جد مثير يظهر أحد المرتفقين، وهو في حالة غضب شديد بمصلحة الحالة المدنية بمقر جماعة إنزكان يحتج على أحد الموظفين لتماطله في تسليمه نسخة من عقد الأزدياد التي قم بطلبها منذ أيام عديدة حسب ما جاء على لسانه في ذات الفيديو.

و يظهر الشريط المنتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطن الغاضب يوجه انتقادات لاذعة لأحد الموظفين المتواجدين بذات المصلحة معبرا له عن استغرابه الشديد من استجداء المواطنين لوثائق إدارية لأيام عديدة دون أن يحصلوا عليها، وهو ما دفع الموظف المذكور للخروج من مكتبه متجها نحو المواطن الغاضب وحاول منعه من تصويره والاعتداء عليه كما يوثق الشريط المتداول بالصفحات الفيسبوكية.

وتفاعل عدد من النشطاء مع هذا الشريط وانقسمت الآراء بين مؤيد لما أقدم عليه المواطن باعتبار جل الإدارات العمومية تعيش على وقع البطء في تلبية خدمات المواطنين بشكل سريع يسهل من مأمورية حصولهم على مختلف الوثائق الإدارية التي تهمهم، فيما رأى آخرون أن الموظف الذي وجهت له الانتقادات بالتماطل هو موظف مشهود له بالنزاهة والجدية في العمل، وكان يعمل طيلة فترة الاستراحة الخاصة بتناول وجبة الغذاء، لتمكين المواطنين من الحصول على حاجياتهم الضرورية، وأكدوا أنه ليس من حق أي أحد أن يحاسبه خلال فترة هي في الأصل مخصصة للراحة وتطوع فيها للعمل نيابة عن زملائه في العمل، وطالب طرف ثالث من الجهات الوصية بضرورة فتح تحقيق دقيق ونزيه حول الحادث وكشف ملابساته، ومحاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، استحضارا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.