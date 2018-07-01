الأمم المتحدة توافق على النص النهائي لـ''الميثاق العالمي حول الهجرة'' ﻿

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة في نيويورك، على النص النهائي للميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة، المنتظمة والمنظمة، في أفق اعتماده رسميا في دجنبر المقبل بمراكش.

شوف تيفي

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة في نيويورك، على النص النهائي للميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة، المنتظمة والمنظمة، في أفق اعتماده رسميا في دجنبر المقبل بمراكش.

وقال رئيس الجمعية العامة، ميروسلاف لايتشاك، بالمناسبة، حسب وكالة المغرب العربي اليوم السبت 14 يوليوز، ''إنها لحظة تاريخية''، معتبرا، أنه مع ذلك، لا يزال ''هناك الكثير مما يتعين القيام به''، وأنها فقط ''بداية المشوار'' للوصول إلى حل شامل لظاهرة الهجرة عبر العالم.

وأضاف ذات المتحدث ''في دجنبر المقبل سنتوصل إلى أول ميثاق عالمي حول الهجرة، ويجب علينا أن نفخر بذلك''.

واعتبر رئيس الجمعية العامة، أن ''الهجرة قضية قائمة وستظل كذلك خلال السنوات القادمة''، مشيرا إلى أنه إذا كان الميثاق العالمي ليس ملزما، فإنه يتيح ''إمكانات هائلة من حيث مساهمته في إيجاد توازن في مجال إدارة تدفقات الهجرة''.

من جانبها، هنأت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الدول الأعضاء في الجمعية العامة على التوصل إلى هذا النص النهائي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل على قوة العمل المتعدد الأطراف.

واعتبرت أمينة محمد، أن المؤتمر المقرر عقده في 10 و11 دجنبر بمدينة مراكش سيسمح ''بتفعيل الميثاق العالمي حول الهجرة''. وتابعت: ''أدعو كافة الحكومات للانضمام إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الملك محمد السادس الذي سنحل ضيوفا عنده بمراكش''.