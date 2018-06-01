فيديو جد مثير..منقبة سعودية مشات فيها بعدما عنقات فنان مشهور خلال إحيائه لسهرة في قلب مكة ﻿

أعلنت السلطات السعودية، عن اعتقال امرأة ''منقبة''، اقتحمت حفل مهرجان سوق عكاظ، مساء أمس الجمعة 13 يوليوز 2018، لاحتضان الفنان ماجد المهندس أثناء غنائه أمام جمهور الحاضرين.

"شوف تيفي"

أعلنت السلطات السعودية، عن اعتقال امرأة "منقبة"، اقتحمت حفل مهرجان سوق عكاظ، مساء أمس الجمعة 13 يوليوز 2018، لتعنق الفنان ماجد المهندس أثناء غنائه أمام جمهور الحاضرين.

وحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء السعودية(واس)، يومه السبت، فقد قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: "بعد قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف، مساء الجمعة، باعتلاء مسرح إحدى فقراته، وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة".

وعلاقة بالواقعة، فقد أوضح موقع "سبق" السعودي، أن الحاضرين لحفلة الفنان ماجد المهندس فوجئوا بفتاة تتخطى الحواجز وتقتحم المسرح، وتقوم باحتضان الفنان ماجد المهندس أثناء أدائه وصلة غنائية"، مشيرا إلى أن بعض المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه يرصد الواقعة حيث تجري فتاة منقبة نحو المغني لتعنقه .