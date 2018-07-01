عاجل...شاحنة لنقل النفايات بأكادير تحول عامل نظافة لأشلاء ﻿

لقي عامل نظافة قبل قليل مصرعه، وذلك بعدما دهسته شاحنة خاصة لنقل النفايات تابعة للمجلس الجماعي لأكادير، أثناء مزاولته لعمله اليومي في جمع الأزبال بمختلف شوارع وأزقة الحي المحمدي بأكادير.

شوف تيفي:أكادير

لقي عامل نظافة قبل قليل مصرعه، وذلك بعدما دهسته شاحنة خاصة لنقل النفايات تابعة للمجلس الجماعي لأكادير، أثناء مزاولته لعمله اليومي في جمع الأزبال بمختلف شوارع وأزقة الحي المحمدي بأكادير.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالهالك كان يقف بدرج يتواجد خلف الشاحنة مخصص لوقوف العاملين اللذين يرافقان شاحنة نقل الأزبال، وفي غفلة منه انزلقت إحدى رجليه، وسقط على الأرض وتصادف سقوطه برجوع الشاحنة للوراء، ما أدى لدهسه من طرف السائق الذي لم يلاحظ سقوطه لتمر عليه عجلات الشاحنة في منظر وصف بالبشع حول جسمه لأشلاء.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث خلف حالة من الحزن والأسى العميق في نفوس العاملين معه، الذين صدموا من هول المشهد المرعب، وزميلهم يتحول لأجزاء متناثرة أمام أعينهم.

ومن جانبها، هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان فور علمها بالحادث، حيث عمدت إلى تطويق المكان، وأجرت المعاينة الأولية للجثة، قبل أن يتقرر نقلها بأمر من النيابة العامة لمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، فيما فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.