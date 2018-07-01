سخــرية فيسبوكية كبيرة بسبب تغيير شوارع عاصمة سوس إلى أسماء مدن وحارات فلسطينية ﻿

في ســـابقة من نوعها قرر المجلس البلدي لمدينة أكادير بأغلبية أعضائه في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 9 يوليوز الماضي، الموافقة على تسمية حوالي 43 زنقة وشارعا بحي القدس بأسماء المدن والحارات

شوف تيفي

في ســـابقة من نوعها قرر المجلس البلدي لمدينة أكادير بأغلبية أعضائه في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 9 يوليوز الماضي، الموافقة على تسمية حوالي 43 زنقة وشارعا بحي القدس بأسماء المدن والحارات الفلسطينية.

وخلف هذا القرار سخرية كبيرة وردود فعل متباينة وتحول إلى مادة دسمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وانطلق مهاجمو القرار من كون أكادير أيقونة عاصمة سوس، ومنبع الثقافة الأمازيغية، وطالبوا بالمقابل بتغيير تلك الأسماء، وتعويضها بأسماء شخصيات ورموز وطنية مغربية وأمازيغية .

وبمجرد انتشار الخبــر، سارعت الهيئة الديمقراطية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإصدار بلاغ تستنكر فيه اختيار أسماء فلسطينية وسط عاصمة سوس، وطالبت الهيئة في بلاغها من المجلس البلدي للمدينة تطبيق مقتضيات خطاب الملك الذي أكد في مناسبات عديدة بضرورة الحفاظ على التراث اللامادي واستغلاله للثروة، وأن التقدم لايكون دائما من خلال التخلي عن الهوية الأصلية للشعوب.

وتحمل الوثيقة التي توصلت بها "شوف تيفي" أزيد من 43 اسما تم تداولها مساء أمس على نطاق واسع، وتضم أسماء عدد من المناطق الفلسطينية، من قبيل :شارع فلسطين – بيت لحم – بئر السبع – باب العتم – جنين – خان يونس – يافا – النقب – غزة – باب حطة – الخليل – قلقيلية – باب الرحمة – رام الله – باب الناظر – الشام – المسجد الأقصى – باب المغاربة – قبة الصخرة – حيفا – صفد – المجدل – دير البلح – بيسان – باب الغوانمة – دير ياسين – باب الأسباط – أريحا – عكا – طبرية – باب السلسلة – رفح – نابلس – بيت المقدس – الناصرة – باب الحديد – النقب – بيت حانون – طولكرم – باب القطانين.