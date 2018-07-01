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حجز بضائع مهربة بقيمة تفوق 1,3 مليون درهم بمدينة طنجة

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 11:23 حجز بضائع مهربة بقيمة تفوق 1,3 مليون درهم بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
حجز بضائع مهربة بقيمة تفوق 1,3 مليون درهم بمدينة طنجة
قامت عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط، الأسبوع الجاري، بحجز بضائع مهربة بقيمة تصل إلى مليون و 349 ألف درهم.

"شوف تيفي"+" و م ع"

قامت عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط، الأسبوع الجاري، بحجز بضائع مهربة بقيمة تصل إلى مليون و 349 ألف درهم.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك تمكنت من حجز 148 هاتفا ذكيا من الجيل الجديد و 120 غراما من الحلي الذهبية و 153 ساعة يدوية ذكية تتوفر على أنظمة اتصال وتحديد المواقع كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر نفسه أن الجمركيين بفرقة المراقبة عثروا على هذه البضائع مدسوسة بين الأمتعة وفي مخبإ معد على مستوى سقف سيارة مرقمة بالخارج، موضحا أنه تمت إحالة المعني بالأمر على الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق في هذه العملية.

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