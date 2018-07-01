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توقف تطبيق ''مسنجر فيسبوك'' عن العمل بالعديد من الدول

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 11:00 توقف تطبيق مسنجر فيسبوك عن العمل بالعديد من الدول | نت 2.0
توقف تطبيق ''مسنجر فيسبوك'' عن العمل بالعديد من الدول
تفاجأ مستخدمو تطبيق ''مسنجر'' المرتبط بالفيسبوك عبر نظام التشغيل أندرويد، بتوقفه عن العمل لساعات طويلة في العديد من دول العالم وخاصة بالقارة الأوروبية.

''شوف تيفي''

تفاجأ مستخدمو تطبيق ''مسنجر'' المرتبط بالفيسبوك عبر نظام التشغيل أندرويد، بتوقفه عن العمل لساعات طويلة في العديد من دول العالم وخاصة بالقارة الأوروبية.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه السبت 14 يوليوز، فقد أبلغ عدد كبير من مستخدمي أندرويد عن توقف تطبيق التراسل الفوري مسنجر، الذي يضم 1.3 مليار مستخدم، عن العمل، حيث عرض موقع ''Down Detector'' الذي يتتبع الانقطاعات العالمية، أكثر من 122 تقريرا عن مشاكل في تطبيق فيسبوك مسنجر، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف الموقع ذاته أن خدمة ''مسنجر''، واجهت مشكلات أمس السبت، وقد سجلت غالبية شكاوى انقطاع عمل التطبيق في أوروبا، مشيرا إلى أن الشركة لم تعلق حتى الآن على أسباب هذا الانقطاع في جميع أنحاء العالم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فيسبوك مستخدمي أندرويد التراسل الفوري

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