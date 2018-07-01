مؤلم..العثور على جثة شاب بمدينة الناظور ﻿

عثـر مواطنون، أمس الجمعة 13 يوليوز، على شابٍ جثة هامدة بالقرب من سوق المركب التجاري وسط مدينة الناظـور، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية في الموضوع.

"شوف تيفي"

عثـر مواطنون، أمس الجمعة 13 يوليوز، على شابٍ جثة هامدة بالقرب من سوق المركب التجاري وسط مدينة الناظـور، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية في الموضوع.

وحسب مصادر مطلعة فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 27 سنة، ينحدر من بلدة زايو، كان يعيش حياة التشرد بشوارع مدينة الناظور، عثر عليه جثة هامدة في مكان اعتاد النوم به بالسوق المذكور.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وأسباب وفاة الشاب الذي تم نقل جثته إلى مستودع الأموات لإحضاغها للتشريح للطبي بإشراف من النيابة العامة.