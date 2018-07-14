 رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول يدخل على خط حادث محاولة عامل إنعاش إحراق نفسه داخل بهو الجماعة ﻿
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رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول يدخل على خط حادث محاولة عامل إنعاش إحراق نفسه داخل بهو الجماعة

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 09:17 رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول يدخل على خط حادث محاولة عامل إنعاش إحراق نفسه داخل بهو الجماعة | بوليتيك
رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول يدخل على خط حادث محاولة عامل إنعاش إحراق نفسه داخل بهو الجماعة
دخل رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول على خط حادث إقدام عامل إنعاش بمحاولة إشعال النار في جسده أول أمس الخميس، وذلك احتجاجا على طرده من العمل بدون سابق انذار كما جاء على لسانه، وأصدر رئيس المجلس بيانا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

دخل رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول على خط حادث إقدام عامل إنعاش بمحاولة إشعال النار في جسده أول أمس الخميس، وذلك احتجاجا على طرده من العمل بدون سابق انذار كما جاء على لسانه، وأصدر رئيس المجلس بيانا للرأي العام يوضح فيه حيثيات وملابسات هذه الواقعة المثيرة.

وحسب البيان الذي توصلت به "شوف تيفي"، فالشخص الذي حاول إضرام النار في جسمه داخل بهو الجماعة هو مياوم سابق بذات الجماعة يشتغل بمصلحة المساحات الخضراء، وتوقف عن العمل بمحض إرادته منذ 07 ماي 2018.

وأوضح الرئيس في ذات البيان، أن هذا الشخص قدم إلى مقر الجماعة صبيحة يوم الخميس 12 يوليوز 2018 على الساعة الثانية عشر والنصف زوالا، وقام بإفراغ مادة "البنزين" على جسده محاولا إضرام النار في نفسه لولا تدخل بعض الحاضرين في بهو الجماعة، الذين أثنوه عن إحراق نفسه

وأضاف البيان، أن هذا الفعل تم حينما كان الرئيس يهم بمغادرة مكتبه ليتفاجأ بوجود الشخص المعني أمام مكتبه، وأخبره أنه سيقوم بحرق نفسه بالرغم من إرجاعه للعمل منذ أربعة أيام خلت بشهادة أحد أفراد عائلته، وكذا مسؤولي مصلحة النظافة يضيف الرئيس في بيانه الموجه للرأي العام.

واستغرب في ختام كلامه، عن كيفية حصول المياوم المعني على مادة البنزين في ظرف زمني قياسي لا يتجاوز 05 دقائق، مما يؤكد أن هذا السلوك قد ذبر مسبقا يقول رئيس المجلس الجماعي في بيانه، مشيرا أنه تمت مراسلة وكيل الملك من أجل فتح تحقيق حول أسباب ودواعي هذا الفعل.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول رئيس المجلس الجماعي يدخل على خط حادث إقدام عامل انعاش محاولة حرق نفسه بهو الجماعة

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