عاجل..اعتقال الشخص اللي هدد ينتاحر بواسطة بوطا وسط كازا ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدنية الدار البيضاء، قبل قليل من صباح يومه السبت 14 يوليوز، من إيقاف الشخص الذي هدد بالانتحار وهو يحمل فنينة غاز صغيرة من خلال إلقاء نفسه من شرفة شقته الملاصقة لفندق يوجد

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدنية الدار البيضاء، قبل قليل من صباح يومه السبت 14 يوليوز، من إيقاف الشخص الذي هدد بالانتحار وهو يحمل فنينة غاز صغيرة من خلال إلقاء نفسه من شرفة شقته الملاصقة لفندق يوجد بشارع للا الياقوت.

وأكد مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن المعطيات الأولى كانت تشير إلى أن الشخص المعني بالأمر يوجد ذاخل الفندق، قبل أن يتبين وجوده داخل شقته الملاصقة لهذه المؤسسة الفندفية، مبرزا في الوقت نفسه أن الموقوف مهاجر مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار ذات المصدر إلى أن الموقوف والذي كان يصرخ بعبارات غير مفهومة مثل "تكرفستو ليا على ولدي ومراتي"، تم نقله من أجل التحقيق معه للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.