عاجل..نايضة وسط كازا: شاب هاز بوطة يهدد بالانتحار وسط الفندق+صور ﻿

عرف شارع للا الياقوت بمدينة الدار البيضاء صباح يومه السبت 14يوليوز 2018، حالة استنفار أمني، بسبب قيام شخص يقف على إحدى الشرف بالتهديد بإلقاء نفسه وهو يحمل قنينة صغيرة.

"شوف تيفي"

عرف شارع للا الياقوت بمدينة الدار البيضاء صباح يومه السبت 14يوليوز 2018، حالة استنفار أمني، بسبب قيام شخص يقف على إحدى الشرف بالتهديد بإلقاء نفسه وهو يحمل قنينة صغيرة.

وأكد مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثالث، هاجم حارس الفندق، قبل أن يعمد إلى العربدة داخل المؤسسة الفندقية لأسباب غير معلومة، مشيرا إلى أنه كان في حالة هيستيرية في وهو يتلفظ بعبارات نابية.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تنتظر الوقت المناسب للتدخل حتى يتم إيقاف هذا الشخص الذي قد يقوم بتنفيذ تهديدات ويلقي بنفسه من أعلى الفندق.