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مفاجأة..جدل في الأوساط المصرية بعد زواج داعية مشهور بالنجمة شيري عادل

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 05:40 مفاجأة..جدل في الأوساط المصرية بعد زواج داعية مشهور بالنجمة شيري عادل | دولي
مفاجأة..جدل في الأوساط المصرية بعد زواج داعية مشهور بالنجمة شيري عادل
أثار زواج الداعية الشهير معز مسعود والنجمة المصرية الممثلة شيري عادل ضجة كبيرة مازالت تلقي بصداها حتى الآن، حيث شكل خبر ارتباطهما صدمة للجمهور، خاصة وأن إعلان زواجهما جاء ضمن سياق بيان عن عمل فني،

شوف تيفي

أثار زواج الداعية الشهير معز مسعود والنجمة المصرية الممثلة شيري عادل ضجة كبيرة مازالت تلقي بصداها حتى الآن، حيث شكل خبر ارتباطهما صدمة للجمهور، خاصة وأن إعلان زواجهما جاء ضمن سياق بيان عن عمل فني، إلى جانب أن الداعية منفصل عن زوجته السابقة ''بسنت نور الدين'' منذ 3 شهور، الأمر الذي جعل مسألة زواجه مجددا مثيرا للجدل.

وكان الداعية والمنتج الشهير معز مسعود قد أعلن عن زواجه من الفنانة شيرى عادل، مؤكدا عبر بيان صحفي، أن الزواج تم منذ عدة شهور، عقب انفصاله عن زوجته السابقة، حيث خلق الخبر المفاجئ بلبلة في الوسط الفني.

ويفند هذا الزواج من كانوا يروجون أن شيري عادل كانت متزوجة من أحد أبناء عادل إمام، وهو الأمر الذي لم تنفه شيري على الإطلاق، حيث كانت محط أنظار عدد من عدسات الكاميرات، وكانت تتعقبها عيون الباباراتزي، هذه الأخيرة التي لم تفلح في التقاط صورة واحدة لها مع معز، الذي فاجئ الجميع بخبر زواجه.

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مصر شيري عادل معزمسعود داعية زواج شوف تيفي المغرب

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