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جميلة المصلي تشرف على افتتاح معرض للصناعة التقليدية بأكادير

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 05:18 جميلة المصلي تشرف على افتتاح معرض للصناعة التقليدية بأكادير | اقتصاد
جميلة المصلي تشرف على افتتاح معرض للصناعة التقليدية بأكادير
أشرفت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ''جميلة المصلي'' رفقة وفد رسمي مساء اليوم على افتتاح فعاليات النسخة الأولى لمعرض الصناعة التقليدية لعمالة أكادير اداوتنان المقام

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أشرفت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ''جميلة المصلي'' رفقة وفد رسمي مساء اليوم على افتتاح فعاليات النسخة الأولى لمعرض الصناعة التقليدية لعمالة أكادير اداوتنان المقام بساحة الوحدة خلال الفترة الممتدة من 12 يوليوز 2018 إلى غاية 19 منه.

وينظم هذا المعرض الذي يحمل شعار” الصناعة التقليدية تراث و رافعة للاقتصاد المحلي'' من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، بشراكة مع مجلس عمالة أكادير اداوتنان و بتعاون مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأكادير والمجلس الجماعي لمدينة أكادير.

ويهدف إلى إبراز تنوع الحرف التقليدية بجهة سوس ماسة والتعريف بمنتوجات عدد من الجهات والأقاليم المشاركة وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع، و خلق فرصة لترويج المنتجات التقليدية محليا وجهويا ووطنيا.

و يضم المعرض عدة أروقة يعرض فيها حوالي 90 عارضا وعارضة منتوجاتهم المتنوعة التي تمثل مختلف مناطق عمالة أكادير اداوتنان، إضافة لبعض أقاليم جهة سوس ماسة بزخم حرفها التقليدية المتنوعة ومن ضمنها، على الخصوص، صناعة المجوهرات، والنقش على الخشب، والزرابي، والحديد، والطرز والخياطة، والفخار، والديكور المنزلي، والنسيج التقليدي، وفنون الصناعات الجلدية والزخرفة الزجاجية، والديكورات، والمصنوعات المعدنية وغيرها.

كما يعرف هذا المعرض، أيضا، مشاركة عارضين من جهتي العيون الساقية الحمراء، ومراكش آسفي، إضافة إلى رواق يضم نماذج لبعض الصناعات التقليدية من دولة السينغال .

 

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