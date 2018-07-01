 مثير وبالصورة..العثور على طائرة بالقرب من طريق وطنية ضواحي مدينة القنيطرة ﻿
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مثير وبالصورة..العثور على طائرة بالقرب من طريق وطنية ضواحي مدينة القنيطرة

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 05:16 مثير وبالصورة..العثور على طائرة بالقرب من طريق وطنية ضواحي مدينة القنيطرة | مجتمع
مثير وبالصورة..العثور على طائرة بالقرب من طريق وطنية ضواحي مدينة القنيطرة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 13 يوليوز، بعض الصورالتي تظهر لحظة العثور على طائرة صغيرة، قيل إنها اضطرت إلى الهبوط بالقرب من طريق وطنية بمنطقة سوق الأربعاء الغرب

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 13 يوليوز، بعض الصورالتي تظهر لحظة العثور على طائرة صغيرة، قيل إنها اضطرت إلى الهبوط بالقرب من طريق وطنية بمنطقة سوق الأربعاء الغرب ضواحي مدينة القنيطرة.

وحسب ناشري الصورة فإن الطائرة من المحتمل أن تكون خاصة برش المبيدات الفلاحية، تعرضت لعطل بمنطقة سوق الأربعاء الغرب، ما تسبب في نزولها بالقرب من الطريق الوطنية رقم ''4201''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور المثيرة، حيث أشار البعض منهم إلى أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت قبل مدة طويلة، من ضبط طائرة مشابهة، كانت تستخدم في نقل المخدرات بين منطقتي سوق الأربعاء ومولاي بوسلهام.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طريق وطنية المبيدات الفلاحية منطقة أربعاء الغرب

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