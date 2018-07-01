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مؤلم وصادم..أطفال مغاربة دخلوا مليلية المحتلة عبر قنوات الصرف الصحي وها كيفاش

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 04:07 مؤلم وصادم..أطفال مغاربة دخلوا مليلية المحتلة عبر قنوات الصرف الصحي وها كيفاش | مجتمع
مؤلم وصادم..أطفال مغاربة دخلوا مليلية المحتلة عبر قنوات الصرف الصحي وها كيفاش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لطفلين تمكنا من دخول المدينة المحتلة مليلية، عبر طرق مختلفة ضحوا فيها بأرواحهم ليحققوا حلو الوصول إلى الثغر المحتل.

شوف تيفي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لطفلين تمكنا من دخول المدينة المحتلة مليلية، عبر طرق مختلفة ضحوا فيها بأرواحهم ليحققوا حلو الوصول إلى الثغر المحتل.

وقال أحد الأطفال في الفيديو أنه دخل مدينة مليلية متسللا في إحدى الحافلات الكبيرة، حيث يأمل في تحقيق حلم الوصول إلى اسبانيا عبر بوابة مليلية، فيما الآخر والمنحدر من مدينة مكناس دخل المدينة المحتلة بطريقة صادمة، حيث تسلسل عبر قنوات الصرف الصحي ليلا إلى غابة داخل المدينة، وقطع مسافة طويلة جدا للوصول لبر الأمان، إلى حين التسلل مرة أخرى إلى اسبانيا.

تسلل الأطفال بهذه الطريقة إلى الثغر المحتل يطرح عدد من الأسئلة الكثيرة حول هذه الظاهرة، خصوصا أن هؤلاء الأطفال أقروا على أن عددا من الأطفال المغاربة استطاعوا التسلل إلى المدينة المحتلة، في حين استطاع آخرون الدخول إلى أوربا عبر بوابة اسبانيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اسبانيا مليلية المغرب شوف تيفي فيديو صادم

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