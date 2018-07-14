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40 درهم ثمن كاس ديال القهوة في السعيدية تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 03:47 40 درهم ثمن كاس ديال القهوة في السعيدية تشعل الفايسبوك | مجتمع
40 درهم ثمن كاس ديال القهوة في السعيدية تشعل الفايسبوك
أشعلت صورة لفاتورة لإحدى النوادي في مدينة السعيدية الفايسبوك، بعدما تداولتها صفحات كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكروا ارتفاع أسعار المشروبات في المنطقة خلال فصل الصيف.

شوف تيفي

أشعلت صورة لفاتورة لإحدى النوادي في مدينة السعيدية الفايسبوك، بعدما تداولتها صفحات كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكروا ارتفاع أسعار المشروبات في المنطقة خلال فصل الصيف.

وعلق فايسبوكيون على أن قهوة سوداء بـ40 درهم وعصير البرتقال بـ50 درهم غير معقول وغير مقبول تماما، حيث طالبوا السلطات المحلية بمراقبة الأسعار حتى لا يتم إثقال كاهل مرتادي هذه المدينة الساحلية والسياحية بامتياز.

جدير بالذكر أن مواقف السيارات وأسعار بعض المواد كالأكلات والمشروبات تعرف ارتفاعا صاروخيا لأثمانها في فصل الصيف، حيث تعرف المدن الساحلية اكتظاظا غير عادي ما يساهم بشكل أوتوماتيكي في ارتفاع غير عادي للأسعار.

‫شوف تيفي

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السعيدية أسعار الصيف المغرب شوف تيفي فاتورة

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