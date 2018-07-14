غضب شعبي عارم على قرار مجلس جماعة أكادير بإطلاق أسماء فلسطينية على شوارع وأزقة المدينة''صور'' ﻿

خلف قرار المجلس الجماعي لمدينة أكادير بإطلاق أسماء مناطق فلسطينية على عدد من شوارع وأزقة مدينة أكادير موجة من الغضب العارم في صفوف ساكنة المدينة الذين عبروا عن استنكرهم الشديد بهذه التسميات التي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خلف قرار المجلس الجماعي لمدينة أكادير بإطلاق أسماء مناطق فلسطينية على عدد من شوارع وأزقة مدينة أكادير موجة من الغضب العارم في صفوف ساكنة المدينة الذين عبروا عن استنكرهم الشديد بهذه التسميات التي تسعى لطمس معالم وهوية وثقافة عاصمة سوس.

وأكد عدد من المواطنين عن شجبهم الشديد لهذه الأسماء الدخيلة على المرجعية التاريخية للمنطقة والتي تفتقد للدقة والصواب على حد تعبيرهم.

وتحول غضب السوسيين إلى الفضاء الأزرق حيث تناسلت التدوينات المستهجنة لهذا القرار الرامي إلى الضرب في الجذور والهوية الثقافية لمدينة أكادير، وعبر المتفاعلون مع هذا القرار عن أسفهم لما وصلت له أحوال المدينة التي بدأت تفقد كل معالمها المتبقية متسائلين عن المسؤول عن هذه الفكرة التي وصفوها بالغريبة .

ويأتي هذا الغضب الشعبي بعدما صادق المجلس الجماعي بالإجماع على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة الإستثنائية، المنعقدة يوم 9 يوليوز 2018، والمتعلقة بالدراسة والتصويت على تسمية الشوارع والأزقة، من دون أن يتم الإعلان عن الشوارع والأزقة المعنية من خلال بلاغ يستهدف الرأي العام الأكاديري.

وتداول ناشطون ومواقع محلية أسماء من قبيل : – شارع فلسطين – بيت لحم – بئر السبع – باب العتم – جنين – خان يونس – يافا – النقب – غزة – باب حطة – الخليل – قلقيلية – باب الرحمة – رام الله – باب الناظر – الشام – المسجد الأقصى – باب المغاربة – قبة الصخرة – حيفا – صفد – المجدل – دير البلح – بيسان – باب الغوانمة – دير ياسين – باب الأسباط – أريحا – عكا – طبرية – باب السلسلة – رفح – نابلس – بيت المقدس – الناصرة – باب الحديد – النقب – بيت حانون – طولكرم – باب القطانين.