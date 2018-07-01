تعنيف ممرضة داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير يخرج أصحاب البدلة البيضاء للإحتجاج ﻿

احتشد عدد من الأطر الطبية والمستخدمين الذين يمثلون أربع نقابات لقطاع الصحة بأكادير إداوتنان يوم أمس الخميس في وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك تضامنا مع

شوف تيفي:أكادير

احتشد عدد من الأطر الطبية والمستخدمين الذين يمثلون أربع نقابات لقطاع الصحة بأكادير إداوتنان يوم أمس الخميس في وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك تضامنا مع ممرضة تعرضت يوم الخميس الماضي لتعنيف لفظي وجسدي من طرف أحد الأطر الطبية المشتغلة في مصلحة الأنف والأذن والحنجرة.

ورفع المحتجون شعارات منددة بالإعتداء الذي طال زميلتهم وصدحت الحناجر أمام خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف داخل فضاء المستشفى، مستنكرة ما تعرضت له الممرضة من تنكيل، وإهانة أثناء مزاولة عملها اليومي.

وطلب المحتجون بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الحادث ورد الإعتبار للمعتدى عليها حفاظا على كرامتها الإنسانية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تدنيس المرأة مهما كان مكانها الإعتباري.

وشارك في هذه الوقفة الإحتجاجية عدد من الأطر الطبية والممرضين والهيئات الإدارية بالمستشفى استجابة لنداء التنسيقات النقابية الداعية لهذا الشكل الإحتجاجي، لمؤزارة الضحية التي تعرضت لإعتداء لفظي وجسدي بالجناح رقم 13.

وحمل المشاركون في الوقفة الإحتجاجية المسؤولية لإدارة المستشفى المطالبة بحماية الأطر المشتغلة داخل الفضاء الإستشفائي من مثل هذه السلوكات المشينة، وحذروا من مغبة التستر على هذا الحادث الذي لا يخدم مصالح القطاع الصحي بالجهة.

هذا، وينتظر أن تستكمل إدارة المستشفى كافة الإجراءات المتعلقة بالواقعة بعد الإستماع لكافة الأطراف والشهود من أجل إعداد تقرير مفصل حول الحادث، والذي سيُرفع إلى المصالح المركزية المعنية بوزارة الصحة، التي ستبث فيه في الأيام القليلة القادمة.