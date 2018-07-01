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السعودية تعتقل الداعية البارز سفر الحوالي بسبب ''كتاب ينتقد الأسرة الحاكمة''

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 02:35 السعودية تعتقل الداعية البارز سفر الحوالي بسبب كتاب ينتقد الأسرة الحاكمة | دولي
السعودية تعتقل الداعية البارز سفر الحوالي بسبب ''كتاب ينتقد الأسرة الحاكمة''
اعتقلت السلطات السعودية، أمس الداعية والمفكر الإسلامي سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وقال نشطاء سعوديون، من بينهم حساب ''معتقلي الرأي''، على موقع ''تويتر'': إنه ''تأكد لنا

شوف تيفي

اعتقلت السلطات السعودية، أمس الداعية والمفكر الإسلامي سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وقال نشطاء سعوديون، من بينهم حساب ''معتقلي الرأي''، على موقع ''تويتر'': إنه ''تأكد لنا اعتقال الباحث والمفكر الشيخ سفر الحوالي واثنين من أبنائه، هما عبد الرحمن وعبد الله، بعد أيام قليلة من إصداره كتاب (المسلمون والحضارة الغربية) الذي وجَّه فيه النصح للنظام ''، قبل أن يعلن اعتقال ولده الثالث.

وأفاد نشطاء بأن السلطات السعودية اقتحمت منزل الداعية سفر الحوالي، فجر أمس الخميس، واعتقلته مع نجله إبراهيم بعد أن اعتقلت أبناءه عبدالله وعبد الرحمن مساء الأربعاء، ''وهناك أنباء عن اختفاء ابنه الرابع المقيم في مكة''.

وأضاف حساب ''معتقلي الرأي''، في تغريدة أخرى، أن ''اعتقال الشيخ سفر الحوالي تصعيد خطير، ويكشف أمام الرأي العام حقيقة السلطات السعودية، التي لم تكترث قَط لسنّه ولا لمرضه وإصابته بالجلطة الدماغية، فاعتقلته بطريقة سيئة بعد دهم منزله وتقييده!''، وأكد أن الاعتقال جاء ''بسبب كشفه لحجم الانتهاكات التي تمارسها تلك السلطات في سياساتها الداخلية والخارجية، ليكون السجن ثمناً للنصائح التي ذيّل بها الشيخ كتابه''، وأكد الداعية السعودي الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي، حادثة الاعتقال، وقال في تغريدة على حسابة بموقع تويتر، إن السبب كان كتابه الجديد.

يشار إلى أن الداعية سفر الحوالي (68 عاماً)، قد نشر كتاباً بعنوان ''المسلمون والحضارة الغربية''، تحدث فيه عن المليارات التي أنفقتها السعودية ودول الخليج على الولايات المتحدة خلال زيارة دونالد ترامب الرياض منتصف عام 2017.

وأثــــار هذا الكتاب حفيظة السلطات السعودية، حيث هاجم الداعية الحوالي فيه سياسات الحكومة السعودية، التي ''تنفق'' المليارات على الغرب، الذين بدورهم يحاربون المسلمين ...

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شوف تيفي السجن اعتقال داعي اسلامي الحوالي دولة الإمارات

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