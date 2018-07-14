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فضيحة .. مـزان تقبل أيــادي قـوات البمشركة بعدما عرضت عليهم خدماتها الجنسية

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 02:24 فضيحة .. مـزان تقبل أيــادي قـوات البمشركة بعدما عرضت عليهم خدماتها الجنسية | دولي
فضيحة .. مـزان تقبل أيــادي قـوات البمشركة بعدما عرضت عليهم خدماتها الجنسية
نشرت الناشطة الأمازيغية مليكة مزان، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' ، صوراَ تظهر فيها وهي تُقبل أيادي جميع مقاتلي ومقاتلات اللواء ''هكار محسن''”، التابع للقوات البشمركة العراقية، في

شوف تيفي

 نشرت الناشطة الأمازيغية مليكة مزان، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' ، صوراَ تظهر فيها وهي تُقبل أيادي جميع مقاتلي ومقاتلات اللواء ''هكار محسن''”، التابع للقوات البشمركة العراقية، في إحدى جبهات القتال بإقليم كردستان العراقي.

وأرفقت مزان صور تقبيلها لأيادي مقاتلي ''البشمركة''، بتعليق قالت فيه: ''أنا أقوم بزيارة تفقدية لقوات البيشمركة في جبهات القتال كنت أصر على تقبيل أياديهم واحدا واحدا رغم رفضهم الكبير'' ، وزادت “هناك عشرات الصور لهكذا تصرف مني مقصود لم تصلني بعد'' .

وظهرت مزان ترتدي لباسا عسكريا، وسط عدد كبير من مقاتلي البشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، حاملين أسلحتهم النارية، علقت عليها: “لقطات يوم أمس مع قوات البيشمركة في جبهات القتال”.

وفي ذات الوقت نشرت مزان صور جمعتها مع قوات ''البشمركة'' في إحدى الوجبات الغدائية، علقت عليها قائلة: ''في المعسكر قبل الذهاب إلى جبهات القتال ، لحظة تقاسمي مع بعض البيشمركة غذاء ضروريا وصحيا مثل مقاوماتهم وصمودهم … وبسيطا جدا مثل فهمهم للحياة وللكرامة على أساس أنهما من حق الجميع''.

 وجدير بالذكر أن الشاعرة الأمازيغية مليكة مزان، كانت أثارت جدلا واسعا في المغرب بسبب فضائحها المتوالية و عرضها خدمة ''جهاد النكاح'' لصالح عناصر قوات البشمركة، بعد شيوع خبر التحاق عدد كبير من الشابات بصفوف ''تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام'' المسمى إختصارا بـ''داعش''، لتقديم خدمات جنسية لمقاتليه، والذي سمي بـ''جهاد النكاح''.

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شوف تيفي المحكمة المغرب الناشطة الأمازيغية العراق الشام

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