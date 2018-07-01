مثير..مجرم خطير يسرق مواطن ويكسر ضلع رجل أمن ويحدث فوضى عارمة بكازا + تفاصيل صادمة ﻿

توصلت مصلحة الشكايات التابعة لولاية أمن آنفا السبت الماضي بشكاية هاتفية من مواطن تعرض للكريساج في حي بنجدية بالدار البيضاء، حيث تم استفساره عن حيثيات الحادث، قبل أن تحيل مصلحة الشكايات الأمر على

شوف تيفي

توصلت مصلحة الشكايات التابعة لولاية أمن آنفا السبت الماضي بشكاية هاتفية من مواطن تعرض للكريساج في حي بنجدية بالدار البيضاء، حيث تم استفساره عن حيثيات الحادث، قبل أن تحيل مصلحة الشكايات الأمر على إحدى الدوريات الأمنية القريبة من المنطقة وربطوا الاتصال بالمواطن لمصاحبته لمكان حادث الكريساج، حسب ما كشفه مصدر "شوف تيفي".

وكانت المفاجأة بعد الوصول لمسرح الجريمة، أن الشخص الذي سرق الضحية وهو من ذوي السوابق القضائية، لازال في المنطقة ذاتها ينتظر ضحايا آخرين في حالة هستيرية ونصف عاري، ولما نزل عنده الشرطيان من السيارة وتم استفساره عن طبيعة المشكل مع الضحية وطالباه بمدهم ببطاقته الوطنية، وفي الوقت الذي موه الجميع أنه سيخرجها من جيبه دفع الشرطي بقوة حيث سقط على بعد أمتار من الجاني، قبل أن ينهض الشرطي مرة أخرى ويتم التحكم في المجرم بصعوبة بالغة، حيث تم اعتقاله بالأصفاد وإدخاله سيارة الشرطة، حسب المصدر ذاته.

الجاني الذي تبين أنه سبق أن اعتقل 13 مرة عند تنقيطه، كان في حالة هيستيرية وتمكن من قطع الأصفاد بقوة داخل سيارة الإسعاف والتخلص منهم، وبدأ يضرب باب السيارة بقوة، وما كان من الشرطيين إلا أن فتحا له الباب من أجل التحكم فيه مرة أخرى، وكان ذلك بالفعل، قبل أن يدفع مرة أخرى الشرطي الذي وقع على الأرض ليصاب بكسر على مستوى القفص الصدري، في الوقت الذي حضرت فيه فرقة الدراجين وتم ربط الاتصال بسيارة الإسعاف لحمل الشرطي إلى المستشفى حيث أصدر له الطبيب الشرعي بابن رشد شهادة طبية مدتها 25 يوما.

المديرية العامة للأمن الوطني دخلت على الخط، حيث وكلت محاميا للشرطي ضد الجاني، بالإضافة إلى أنه تمت متابعته من طرف الضحية أيضا، قبل أن تتعرف عليه ضحية أخرى تم الاتصال بها سبق أن وضعت شكاية بسرقة حقيبتها من نفس المنطقة حيث تعرفت عليه وأكدت على أنه صاحب الفعل، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين استكمال فصول التحقيق.