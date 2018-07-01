ارتفاع مهول في عدد ضحايا تعدين العملات المشفرة في السنة والحصيلة ترتفع بين رواد الأنترنت ﻿

ازداد عدد مستخدمي الإنترنت الذين تعرضوا لهجمات خبيثة لتعدين العملات المشفرة من 1.9 مليون إلى 2.7 مليون في عام واحد.

شوف تيفي

ازداد عدد مستخدمي الإنترنت الذين تعرضوا لهجمات خبيثة لتعدين العملات المشفرة من 1.9 مليون إلى 2.7 مليون في عام واحد.

وتكشف الإحصائيات على مدى الأشهر الـ 24 الماضية أن هؤلاء ممن يمتهنون تعدين العملات المشفرة يركزون بشكل متزايد على الأسواق الناشئة ويطورون أرباحهم من خلال استغلال أجهزة المستخدمين في هذه الأجزاء من العالم، هذا هو إحدى الخلاصات الرئيسية من دراسة ''كاسبرسكي لاب'' السنوية حول البرامج الضارة ''رانسوم واير'' وتعدين العملات المشفرة (فترة 2016-2018).

وتشير الدراسة، التي تغطي من أبريل 2016 إلى مارس 2017 ومن أبريل 2017 إلى مارس 2018 ، إلى أنه بينما رانسوم واير يمكن أن يوفر لمجرمي الإنترنت مكاسب محتملة عالية ولكن في حينها في بيئة مضطربة ، ممتهنو تعدين العملات المشفرة يحصلون من ضحاياهم بالتأكيد على نقود أقل ، لكنهم يفعلون ذلك بطريقة أكثر استدامة على المدى الطويل. وهذا هو الاتجاه الذي يلقى بشكل طبيعي نجاحا متزايدا بين المجرمين الإلكترونيين.

وأعلنت شركة ''كاسبرسكي لاب''، الشركة الرائدة عالمياً في أمن أنظمة المعلومات، عن إصدار نشرة حول أمن تكنولوجيا المعلومات في المغرب برسم الفصل الأول من عام 2018، وسلطت الضوء نتائج هذه الدراسة، التي تم الحصول عليها باستخدام شبكة الحماية من الفيروسات ''كاسبيرسكي سيكيوريتي نيت وورك''، على المخاطر لأمن تكنولوجيا المعلومات في المغرب من خلال ثلاثة أنواع من التهديدات: الهندسة الاجتماعية، والتهديد المحلي والمضيفات الخبيثة.

ويفضل المجرمون الإلكترونيون كسب المال بفضل ممتهنو تعدين العملات المشفرة، أي البرمجيات المتخصصة في إنتاج العملة الافتراضية عن طريق استغلال القوة الحاسوبية لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة لضحاياهم، حيث يعمل هؤلاء على حساب المستخدمين الآخرين، ويستغلون دون معرفتهم قوة معداتهم.

بحسب الدراسة فإنه ممتهنو تعدين العملات المشفرة على الحاسوب يتزايدون باستمرار. العدد الإجمالي للمستعملين ضحايا هؤلاء ارتفع بحوالي 44,5 %، حيث انتقل من 1899236 في 2016-2017 إلى 2735611 في 2017-2018، في حين حصة ممتهنو تعدين العملات المشفرة الذين تم رصدهم بالمقارنة مع العدد الإجمالي من التهديدات تطورت بدورها بحوالي 3 % في 2016-2017 إلى أزيد من 4 % في 2017-2018، بالإضافة إلى أن تهديد تعدين العملات المشفرة المحمولة يتبلور أيضا، مع ارتفاع الهجمات بـ 9,5 %. وبشكل عام فإن هذا الشكل من التعدين استهدف حوالي 5000 مستعمل في 2017-2018، مقابل حوالي 4500 في 2016-2017.