 مثير...بدء التحقيق مع خمسيني متورط في اغتصاب ابنته القاصر بتيزنيت...تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..مجرم خطير يسرق مواطن ويكسر ضلع رجل أمن ويحدث فوضى عارمة بكازا + تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

مثير..مجرم خطير يسرق مواطن ويكسر ضلع رجل أمن ويحدث فوضى عارمة بكازا + تفاصيل صادمة

ارتفاع مهول في عدد ضحايا تعدين العملات المشفرة في السنة والحصيلة ترتفع بين رواد الأنترنت | نت 2.0

ارتفاع مهول في عدد ضحايا تعدين العملات المشفرة في السنة والحصيلة ترتفع بين رواد الأنترنت

مثير...بدء التحقيق مع خمسيني متورط في اغتصاب ابنته القاصر بتيزنيت...تفاصيل صادمة | مجتمع

مثير...بدء التحقيق مع خمسيني متورط في اغتصاب ابنته القاصر بتيزنيت...تفاصيل صادمة

عصابة خطيرة روعت المراكشيين تسقط في قبضة الأمن وها كيفاش | حوادث و حقوق

عصابة خطيرة روعت المراكشيين تسقط في قبضة الأمن وها كيفاش

مؤلم..رحلة استجمام شاب مع زوجته الحامل لشاطئ بمدينة الجديدة تنتهي بمأساة | حوادث و حقوق

مؤلم..رحلة استجمام شاب مع زوجته الحامل لشاطئ بمدينة الجديدة تنتهي بمأساة

عاجل..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام شهر ذي القعدة | بوليتيك

عاجل..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام شهر ذي القعدة

البقالي ومجاهد يزوران المهداوي في قلب سجن عكاشة | بوليتيك

البقالي ومجاهد يزوران المهداوي في قلب سجن عكاشة

ها المعقول..توقيف موظف شرطة من أجل تبديد أموال عمومية | حوادث و حقوق

ها المعقول..توقيف موظف شرطة من أجل تبديد أموال عمومية

أحكام الريف.. تشعل فتيل المواجهة بين اليسار وجماعة العدل والإحسان | بوليتيك

أحكام الريف.. تشعل فتيل المواجهة بين اليسار وجماعة العدل والإحسان

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

مثير...بدء التحقيق مع خمسيني متورط في اغتصاب ابنته القاصر بتيزنيت...تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 14 يوليوز 2018 / 00:34 مثير...بدء التحقيق مع خمسيني متورط في اغتصاب ابنته القاصر بتيزنيت...تفاصيل صادمة | مجتمع
مثير...بدء التحقيق مع خمسيني متورط في اغتصاب ابنته القاصر بتيزنيت...تفاصيل صادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير قرر يومه الجمعة إحالة شخص يشتغل كسائق شاحنة على قاضي التحقيق بذات المحكمة، وذلك لإستكمال التحقيق التفصيلي معه حول حيثيات

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير قرر يومه الجمعة إحالة شخص يشتغل كسائق شاحنة على قاضي التحقيق بذات المحكمة، وذلك لإستكمال التحقيق التفصيلي معه حول حيثيات وملابسات إقدامه على استدراج ابنته القاصر البالغة من العمر 16 سنة أواخر شهر رمضان الماضي لمكان خلاء وممارسة الجنس عليها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتبه فيه الخمسيني كان قد تم توقيفه، بعدما تقدمت زوجته بشكاية ضده تتهمه فيها باغتصاب ابنته وممارسة الجنس عليها بطرق شاذة بأحد الأماكن المظلمة أواخر شهر رمضان الماضي بعد العشاء إلى حدود مطلع الفجر.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الضحية التي تدرس بإحدى الثانويات التأهيلية بمدينة تيزنيت، أكدت في محضر الضابطة القضائية أن والدها خطط لفعلته أواخر شهر رمضان الماضي، حيث قام بمنحها مبلغ 100 درهم، وطلب منها شراء كل ما تحتاجه من مكياج لتزيين نفسها، وأمرها بتصفيف شعرها وارتداء ملابس تليق بها كشابة جذابة، وذلك لمرافقته لتناول وجبة إفطار رمضان معا سويا بأحد المقاهي الشعبية وسط مدينة تيزنيت، قبل أن ينقلها بعد أذان العشاء لأحد الأماكن الخالية من الناس والمظلمة، واستفرد بها بالقرب من السجن المدني، وأمرها بنزع ملابسها، لينقض عليها بكل وحشية ويمارس عليها الجنس إلى حدود مطلع الفجر، لينصرفا معا لحال سبيلهما أمرا إياها بعدم كشف ما جرى بينهما لأي أحد، وسيوفر لها كل ما تحتاجه من احتياجاتها، مضيفة أنه سبق وأن اصطحبها لذات الغرض لشاطئ ''ميراللفت'' التابع لإقليم سيدي إفني.

ومن جانبه، أكد الأب في محاضر الضابطة القضائية، أنه لم يغتصب ابنته ولم يمارس عليها الجنس، وما فعله هو فقط بغرض الإنتقام منها وتأذيبها لكونها مرغت سمعته في التراب، إذ كانت على علاقات غرامية مع عدد من الشبان، ومداومة على مرافقتهم، وهو الأمر الذي أثار غضبه وسخطه فسعى للانتقام منها بتلك الطريقة، وأشار أنه لم يمارس عليها الجنس، وإنما فقط اكتفى بوضع جهازه التناسلي في فمها تأديبا لها، مخاطبا إياها في ذلك الفضاء الفارغ..” بغيتي غير القضيب هاهو “.

هذا، وينتظر أن تشهد هذه القضية التي هزت سكان منطقة ''وجان'' المحافظة عدة مفاجآت في قادم الأيام.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير إحالة قاضي التحقيق خمسيني اغتصب ابنته القاصر تيزنيت مكان خلاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم..المنتدى المغربي للمواطنة يدخل على خط انتحار سيدة بتارودانت بسبب الفقر | مجتمع

صادم..المنتدى المغربي للمواطنة يدخل على خط انتحار سيدة بتارودانت بسبب الفقر

مثير..نساء يفرضن الضريبة على الأزواج مقابل الجنسم | مجتمع

مثير..نساء يفرضن الضريبة على الأزواج مقابل الجنسم

مثير..العزاب مشاو فيها: مرض خطير يصيب غير المتزوجين | مجتمع

مثير..العزاب مشاو فيها: مرض خطير يصيب غير المتزوجين

جامعة القاضي عياض بمراكش تكتشف كويكبا خطيرا على الأرض و هذا ما قامت به وكالة ناسا | مجتمع

جامعة القاضي عياض بمراكش تكتشف كويكبا خطيرا على الأرض و هذا ما قامت به وكالة ناسا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مواطنة بيضاوية تشتكي: درنا جردة وشي وحدين خربوها والقضية وصلات لوكيل الملك وللسلطات | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

مواطنة بيضاوية تشتكي: ''درنا جردة وشي وحدين خربوها والقضية وصلات لوكيل الملك وللسلطات''

بالفيديو..أجواء رائعة بموسم التبوريدة الخاص بمنطقة الكارة | خارج البلاطو

بالفيديو..أجواء رائعة بموسم التبوريدة الخاص بمنطقة ''الكارة''

أول تصريح لوالدة التلميذ اللي شرمل أستاذ في امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت: ولدي ماشي شمكار.. عفاكم وقفو معاه | خارج البلاطو

أول تصريح لوالدة التلميذ اللي شرمل أستاذ في امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت: ''ولدي ماشي شمكار.. عفاكم وقفو معاه''

افتتاح فرع جديد لماركة إيطالية خاصة بمساحيق التجميل بمدينة الدار البيضاء | خارج البلاطو

افتتاح فرع جديد لماركة إيطالية خاصة بمساحيق التجميل بمدينة الدار البيضاء

﻿

آخر المستجدات

مثير..مجرم خطير يسرق مواطن ويكسر ضلع رجل أمن ويحدث فوضى عارمة بكازا + تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
منذ 44 دقيقة

مثير..مجرم خطير يسرق مواطن ويكسر ضلع رجل أمن ويحدث فوضى عارمة بكازا + تفاصيل صادمة

ارتفاع مهول في عدد ضحايا تعدين العملات المشفرة في السنة والحصيلة ترتفع بين رواد الأنترنت | نت 2.0

ارتفاع مهول في عدد ضحايا تعدين العملات المشفرة في السنة والحصيلة ترتفع بين رواد الأنترنت

مثير...بدء التحقيق مع خمسيني متورط في اغتصاب ابنته القاصر بتيزنيت...تفاصيل صادمة | مجتمع

مثير...بدء التحقيق مع خمسيني متورط في اغتصاب ابنته القاصر بتيزنيت...تفاصيل صادمة

عصابة خطيرة روعت المراكشيين تسقط في قبضة الأمن وها كيفاش | حوادث و حقوق

عصابة خطيرة روعت المراكشيين تسقط في قبضة الأمن وها كيفاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.