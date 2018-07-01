مثير...بدء التحقيق مع خمسيني متورط في اغتصاب ابنته القاصر بتيزنيت...تفاصيل صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير قرر يومه الجمعة إحالة شخص يشتغل كسائق شاحنة على قاضي التحقيق بذات المحكمة، وذلك لإستكمال التحقيق التفصيلي معه حول حيثيات

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير قرر يومه الجمعة إحالة شخص يشتغل كسائق شاحنة على قاضي التحقيق بذات المحكمة، وذلك لإستكمال التحقيق التفصيلي معه حول حيثيات وملابسات إقدامه على استدراج ابنته القاصر البالغة من العمر 16 سنة أواخر شهر رمضان الماضي لمكان خلاء وممارسة الجنس عليها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتبه فيه الخمسيني كان قد تم توقيفه، بعدما تقدمت زوجته بشكاية ضده تتهمه فيها باغتصاب ابنته وممارسة الجنس عليها بطرق شاذة بأحد الأماكن المظلمة أواخر شهر رمضان الماضي بعد العشاء إلى حدود مطلع الفجر.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الضحية التي تدرس بإحدى الثانويات التأهيلية بمدينة تيزنيت، أكدت في محضر الضابطة القضائية أن والدها خطط لفعلته أواخر شهر رمضان الماضي، حيث قام بمنحها مبلغ 100 درهم، وطلب منها شراء كل ما تحتاجه من مكياج لتزيين نفسها، وأمرها بتصفيف شعرها وارتداء ملابس تليق بها كشابة جذابة، وذلك لمرافقته لتناول وجبة إفطار رمضان معا سويا بأحد المقاهي الشعبية وسط مدينة تيزنيت، قبل أن ينقلها بعد أذان العشاء لأحد الأماكن الخالية من الناس والمظلمة، واستفرد بها بالقرب من السجن المدني، وأمرها بنزع ملابسها، لينقض عليها بكل وحشية ويمارس عليها الجنس إلى حدود مطلع الفجر، لينصرفا معا لحال سبيلهما أمرا إياها بعدم كشف ما جرى بينهما لأي أحد، وسيوفر لها كل ما تحتاجه من احتياجاتها، مضيفة أنه سبق وأن اصطحبها لذات الغرض لشاطئ ''ميراللفت'' التابع لإقليم سيدي إفني.

ومن جانبه، أكد الأب في محاضر الضابطة القضائية، أنه لم يغتصب ابنته ولم يمارس عليها الجنس، وما فعله هو فقط بغرض الإنتقام منها وتأذيبها لكونها مرغت سمعته في التراب، إذ كانت على علاقات غرامية مع عدد من الشبان، ومداومة على مرافقتهم، وهو الأمر الذي أثار غضبه وسخطه فسعى للانتقام منها بتلك الطريقة، وأشار أنه لم يمارس عليها الجنس، وإنما فقط اكتفى بوضع جهازه التناسلي في فمها تأديبا لها، مخاطبا إياها في ذلك الفضاء الفارغ..” بغيتي غير القضيب هاهو “.

هذا، وينتظر أن تشهد هذه القضية التي هزت سكان منطقة ''وجان'' المحافظة عدة مفاجآت في قادم الأيام.