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مؤلم..رحلة استجمام شاب مع زوجته الحامل لشاطئ بمدينة الجديدة تنتهي بمأساة

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 23:30 مؤلم..رحلة استجمام شاب مع زوجته الحامل لشاطئ بمدينة الجديدة تنتهي بمأساة | حوادث و حقوق
مؤلم..رحلة استجمام شاب مع زوجته الحامل لشاطئ بمدينة الجديدة تنتهي بمأساة
شهد شاطئ مركز مولاي عبد الله أمغار التابع لإقليم الجديدة، يومه الجمعة 13 يوليوز 2018، واقعة مؤلمة، تتمثل في غرق شاب ينحدر من مدينة ميدلت.

"شوف تيفي"

شهد شاطئ مركز مولاي عبد الله أمغار التابع لإقليم الجديدة، يومه الجمعة 13 يوليوز 2018، واقعة مؤلمة، تتمثل في غرق شاب ينحدر من مدينة ميدلت.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك، حل بالشاطئ المذكور رفقة زوجته الحامل للاستجمام إلا أنه فارق الحياة غرقا أثناء السباحة، مشيرة إلى أن أبناء مركز مولاي أمغار المعروفين باستخراج الطحالب، اضطروا إلى التدخل وانتشال جثته، عقب تأخر حلول الوقاية المدنية.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بالشاطئ، وعاينت جثة الشاب التي تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجديدة مدينة ميدلت الوقاية المدنية مستودع الأموات

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