البقالي ومجاهد يزوران المهداوي في قلب سجن عكاشة ﻿

قام رئيس ''النقابة الوطنية للصحافة المغربية'' عبد الله البقالي، ويونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني لذات النقابة، بعد زوال يوم الجمعة 13 يوليوز الجاري، بزيارة للصحافي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع

شوف تيفي

قام رئيس "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" عبد الله البقالي، ويونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني لذات النقابة، بعد زوال يوم الجمعة 13 يوليوز الجاري، بزيارة للصحافي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، بالسجن المحلي عين السبع 1 "عكاشة".

وأوضح البقالي في تصريح لـ"شوف تيفي" عبر اتصال هاتفي اليوم الجمعة 13 يوليوز، أن "هذه الزيارة التي دامت لمدة ساعتين تقريبا من 13:10-14:50 تندرج في إطار التعبير عن تضامن الجسم الصحافي برمته مع الزميل المهداوي، وأيضا للبحث معه عن كيفية الاشتغال في مرحلة الاستئناف".

وأضاف ذات المتحدث، "إننا سنعلن عن برنامج متكامل للنقابة في المرحلة المقبلة لمواكبة مرحلة الاستئناف كتشكيل فريق من المحامين وإجراء اتصالات مع عدد من المنظمات".

وأكد رئيس النقابة، على أن "ما يهمه في هذه الزيارة هو أن يؤكدوا بأن ملف الزميل المهدوي يتعلق بملف صحافي مهني كان يقوم بوظيفته، وأنه من الخطأ ربط هذا الملف بقضايا أخرى أو بمجالات أخرى لأن الأمر يتعلق بصحافي تلقى مكالمة من مجهول، وهو أمر يدخل في إطار مهامه، لكون الصحافي يتلقى مكالمات ويطلع على وثائق سرية...، لكن المهداوي لم يقم بعملية نشر ما تلقى من ذلك المجهول، ولو كانت له سوء نية لنشر ما تلقاه".

وأضاف البقالي، "وجدنا المهداوي بمعنويات مرتفعة جدا، وأسعدنا هذا الأمر، لأن المهم في هذه المرحلة هو الوضع النفسي، فالزميل بدا لنا واثقا من نفسه ومطمئنا لقناعاته ومؤمنا بمصيره وهذا أمر مفرح جدا".