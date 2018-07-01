ها المعقول..توقيف موظف شرطة من أجل تبديد أموال عمومية ﻿

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببنسليمان، اليوم الجمعة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مواجهة موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يتحمل مسؤولية مكتب مخالفات السير

شوف تيفي

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببنسليمان، اليوم الجمعة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مواجهة موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يتحمل مسؤولية مكتب مخالفات السير والجولان، وذلك للاشتباه في تورطه في تبديد أموال عمومية.

وكانت عملية افتحاص مالي باشرته مصالح ولاية أمن سطات، عبر نظام التدبير المعلوماتي لمخالفات السير والجولان، قد أظهرت خصاصا في المبالغ المالية للغرامات الجزافية والتصالحية المستخلصة خلال الخمسة عشر يوما المنصرمة، في حدود 25 ألف درهم .

وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه، بعدما تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.