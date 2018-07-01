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ارتفاع سعر الدرهم المغربي أمام الأورو

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 20:18 ارتفاع سعر الدرهم المغربي أمام الأورو | بوليتيك
ارتفاع سعر الدرهم المغربي أمام الأورو
أفاد بنك المغرب أن سعر الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,43 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,77 في المائة في يونيو 2018 .

شوف تيفي

أفاد بنك المغرب أن سعر الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,43 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,77 في المائة في يونيو 2018 .

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز 2018 ، أنه لم يبرم خلال شهر يونيو ، أي جلسة مناقصة في مقابل 19 عملية بيع بين شهري يناير وماي، بقيمة إجمالية بلغت 294 مليون دولار.

وعلى مستوى المبادلات البيبنكية ، أشارت النشرة إلى أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم استقر في متوسط قدره 16,4 مليار درهم، بزيادة 17 في المائة، مقارنة مع المتوسط المسجل بين يناير وماي من سنة 2018 .

وبخصوص عمليات الأبناك مع الزبائن ، فقد بلغ حجمها - حسب المصدر نفسه - 24,2 مليار درهما بالنسبة للمشتريات النقدية، و9,2 ملايير درهما بالنسبة لنظيرتها لأجل، مقابل 20,8 مليار درهما و 10,8 مليار درهما في المتوسط على التوالي خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية.

ومن جهتها، بلغت قيمة المبيعات النقدية حسب بنك المغرب 21,5 مليار درهم ، وبلغت نظيرتها لأجل قيمة 2,4 مليار درهم ، بعد تسجيل قيم قدرها على التوالي 19,6 مليار درهم و2,9 مليار درهم بين شهري يناير وماي 2018، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، بلغ صافي صرف عملات الأبناك 2,2 مليار درهم في متم يونيو، مقابل 4،3 مليار درهم في متم شهر ماي.

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