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حضيو راسكم..نصب على أسرة باش يْخَدم ولدهم في العسكر بمكناس وخذا ليهم 14 المليون

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 19:05 حضيو راسكم..نصب على أسرة باش يْخَدم ولدهم في العسكر بمكناس وخذا ليهم 14 المليون | حوادث و حقوق
حضيو راسكم..نصب على أسرة باش يْخَدم ولدهم في العسكر بمكناس وخذا ليهم 14 المليون
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة 13 يوليوز 2018، بمعطيات من سيدة تنحدر من مدينة سلا، تشير إلى أن شخصا ينحدر من مدينة مكناس، قام بالنصب عليها في مبلغ 14 مليون سنتيم، بعد أن أوهما بقدرته على توفير عمل لشقيقها

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة 13 يوليوز 2018، بمعطيات من سيدة تنحدر من مدينة سلا، تشير إلى أن شخصا ينحدر من مدينة مكناس، قام بالنصب عليها في مبلغ 14 مليون سنتيم، بعد أن أوهما بقدرته على توفير عمل لشقيقها بالأكاديمية العسكرية المتواجدة بالعاصمة الإسماعيلية.

وأوضحت المتحدثة في اتصال لها مع "شوف تيفي" أنها تعرفت على شاب يدعى "أيوب.ه" ، أبلغها بوجود شخص بمدينة مكناس يدعى "هشام.ك"، يمكن أن يمنح لشقيقها فرصة ولوج الأكاديمية العسكرية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع "النصاب" بواسطة الهاتف من خلال صديقها الذي لعب دور الوسيط بينهما، ليقوم هذا الأخير بنقل المبلغ المالي للنصاب بمدينة مكناس.

وأشارت إلى أن "النصاب" منح صديقها "الوسيط" شيكا كضمانة، قام بمنحه لها إلا أنها تفاجأت بعد ذلك بأن شقيقها لم يحصل على فرصة الولوج إلى الأكايديمية، لتسارع إلى التقدم بشكاية للمصالح الأمنية، معززة بشيك بدون رصيد، يحمل اسم "النصاب" .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الأكاديمية العسكرية مكناس الاحتيال

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