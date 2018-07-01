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مواطن إسباني لقاو عندو كمية مهمة من ''الحشيش'' بمعبر باب سبتة

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 19:02 مواطن إسباني لقاو عندو كمية مهمة من الحشيش بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق
مواطن إسباني لقاو عندو كمية مهمة من ''الحشيش'' بمعبر باب سبتة
تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، صباح اليوم الجمعة، من إيقاف مواطن إسباني حاول تهريب 22 كلغ من مخدر الشيرا.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، صباح اليوم الجمعة، من إيقاف مواطن إسباني حاول تهريب 22 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر فرقة المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمعبر باب سبتة عثرت على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في تجاويف معدة على مستوى الأجنحة الجانبية لسيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا كانت في طريقها للمغادرة نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر أحيل على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان لاستكمال التحقيق في هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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