رئيس منظمة طلابية : الطالب الجامعي هذه السنة في ورطة حقيقية وعلى الجهات الوصية الانتباه لذلك ﻿

قال كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين أنه ''آن الأوان للمطالبة باستقلالية الجامعة المغربية عن السلطة الوصية وهذا المطلب منصوص عليه في القانون 01.00 المتعلق بالجامعة المغربية منذ سنوات غير أن

شوف تيفي

قال كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين أنه "آن الأوان للمطالبة باستقلالية الجامعة المغربية عن السلطة الوصية وهذا المطلب منصوص عليه في القانون 01.00 المتعلق بالجامعة المغربية منذ سنوات غير أن محاولة تدخل الجهة الوصية في الشؤون الداخلية للجامعة المغربية جعلها ترتبك في تحقيق الغاية المنشودة والمطلوبة منها كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري".

وأضاف ذات المتحدث، في تصريح لـ"شوف تيفي" اليوم الجمعة 13 يوليوز، أن "عملية اجتياز الماسترات هذه السنة، قد أبانت عن انعدام الاستقلالية وعدم مراعاة الاستعداد النفسي والفكري للطالب مع ملاحظة خطيرة جدا تتجلى في عدم منح مهلة التنقل للطالب البعيد عن مركز اجتياز المباراة بسبب ضيق الوقت وتحديد الجدولة الجامعية في مدة شهر أو ما يقل عن ذلك"

وزاد لعفر "بالإضافة إلى حرمان الطالب من الاختيارات المتعددة التي كان يحلم بها لمضاعفة حظوظه بها، ويبقى السؤال هل هذا القرار صدفة أم اتفاق مبدئي لحرمان الطالب الجامعي هذه السنة؟ وقد تترتب عن ذلك الكثير من الخروقات الجامعية".

كما أكد رئيس منظمة التجمعيين على "خلق تصور جديد يساهم في تشجيع الطالب الجامعي على متابعة الدراسة الجامعية بفرص متعددة وبحظوظ قوية من أجل عدم إغراق الساحة الاجتماعية بالبطالة والمعطلين، بعد هذا الموسم المعروف بموسم المباريات، وإن كنا نهدف إلى تفادي تلك الصورة السلبية المكونة عند الفرد الوطني والدولي على الجامعة المغربية والوصول إلى مؤسسات جامعية متطورة ومفعمة بالعلم تعمل على تجاوز منهجية الشيخ والمريد، وألا تقتصر على تخريج العاطلين".