 رئيس منظمة طلابية : الطالب الجامعي هذه السنة في ورطة حقيقية وعلى الجهات الوصية الانتباه لذلك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حضيو راسكم..نصب على أسرة باش يْخَدم ولدهم في العسكر بمكناس وخذا ليهم 14 المليون | حوادث و حقوق

حضيو راسكم..نصب على أسرة باش يْخَدم ولدهم في العسكر بمكناس وخذا ليهم 14 المليون

مواطن إسباني لقاو عندو كمية مهمة من الحشيش بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

مواطن إسباني لقاو عندو كمية مهمة من ''الحشيش'' بمعبر باب سبتة

رئيس منظمة طلابية : الطالب الجامعي هذه السنة في ورطة حقيقية وعلى الجهات الوصية الانتباه لذلك | بوليتيك

رئيس منظمة طلابية : الطالب الجامعي هذه السنة في ورطة حقيقية وعلى الجهات الوصية الانتباه لذلك

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل فيرما ضواحي مدينة المحمدية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل ''فيرما'' ضواحي مدينة المحمدية

خبر سار للمعطلين.. مقترح برلماني بتعويض حاملي الشهادات العاطلين بـ1200درهم شهريا | بوليتيك

خبر سار للمعطلين.. مقترح برلماني بتعويض حاملي الشهادات العاطلين بـ1200درهم شهريا

صادم..المنتدى المغربي للمواطنة يدخل على خط انتحار سيدة بتارودانت بسبب الفقر | مجتمع

صادم..المنتدى المغربي للمواطنة يدخل على خط انتحار سيدة بتارودانت بسبب الفقر

بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة

مثير..نساء يفرضن الضريبة على الأزواج مقابل الجنسم | مجتمع

مثير..نساء يفرضن الضريبة على الأزواج مقابل الجنسم

توقيف البوليسي الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس | حوادث و حقوق

توقيف ''البوليسي'' الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

رئيس منظمة طلابية : الطالب الجامعي هذه السنة في ورطة حقيقية وعلى الجهات الوصية الانتباه لذلك

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 18:42 رئيس منظمة طلابية : الطالب الجامعي هذه السنة في ورطة حقيقية وعلى الجهات الوصية الانتباه لذلك | بوليتيك
رئيس منظمة طلابية : الطالب الجامعي هذه السنة في ورطة حقيقية وعلى الجهات الوصية الانتباه لذلك
قال كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين أنه ''آن الأوان للمطالبة باستقلالية الجامعة المغربية عن السلطة الوصية وهذا المطلب منصوص عليه في القانون 01.00 المتعلق بالجامعة المغربية منذ سنوات غير أن

شوف تيفي

قال كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين أنه "آن الأوان للمطالبة باستقلالية الجامعة المغربية عن السلطة الوصية وهذا المطلب منصوص عليه في القانون 01.00 المتعلق بالجامعة المغربية منذ سنوات غير أن محاولة تدخل الجهة الوصية في الشؤون الداخلية للجامعة المغربية جعلها ترتبك في تحقيق الغاية المنشودة والمطلوبة منها كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري".

وأضاف ذات المتحدث، في تصريح لـ"شوف تيفي" اليوم الجمعة 13 يوليوز، أن "عملية اجتياز الماسترات هذه السنة، قد أبانت عن انعدام الاستقلالية وعدم مراعاة الاستعداد النفسي والفكري للطالب مع ملاحظة خطيرة جدا تتجلى في عدم منح مهلة التنقل للطالب البعيد عن مركز اجتياز المباراة بسبب ضيق الوقت وتحديد الجدولة الجامعية في مدة شهر أو ما يقل عن ذلك"

وزاد لعفر "بالإضافة إلى حرمان الطالب من الاختيارات المتعددة التي كان يحلم بها لمضاعفة حظوظه بها، ويبقى السؤال هل هذا القرار صدفة أم اتفاق مبدئي لحرمان الطالب الجامعي هذه السنة؟ وقد تترتب عن ذلك الكثير من الخروقات الجامعية".

كما أكد رئيس منظمة التجمعيين على "خلق تصور جديد يساهم في تشجيع الطالب الجامعي على متابعة الدراسة الجامعية بفرص متعددة وبحظوظ قوية من أجل عدم إغراق الساحة الاجتماعية بالبطالة والمعطلين، بعد هذا الموسم المعروف بموسم المباريات، وإن كنا نهدف إلى تفادي تلك الصورة السلبية المكونة عند الفرد الوطني والدولي على الجامعة المغربية والوصول إلى مؤسسات جامعية متطورة ومفعمة بالعلم تعمل على تجاوز منهجية الشيخ والمريد، وألا تقتصر على تخريج العاطلين".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رئيس منظمة الطلبة التجمعيين الطالب الجامعي ورطة حقيقية الجهات الوصية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خبر سار للمعطلين.. مقترح برلماني بتعويض حاملي الشهادات العاطلين بـ1200درهم شهريا | بوليتيك

خبر سار للمعطلين.. مقترح برلماني بتعويض حاملي الشهادات العاطلين بـ1200درهم شهريا

وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا لتعميم وتطوير التعليم الأولي | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا لتعميم وتطوير التعليم الأولي

ها المعقول..والدة الزفزافي شافوها الناس حطات 30 مليون فالبنكة وفايسبوكيون يعلقون ساخرين من أين لكي هذا؟ | بوليتيك

ها المعقول..والدة الزفزافي شافوها الناس حطات 30 مليون فالبنكة وفايسبوكيون يعلقون ساخرين ''من أين لكي هذا؟''

بنشماش يؤكد على اعتماد مقاربة منهجية كفيلة بتسخير مكاسب الهجرة في التنمية لدمج المهاجرين في بلدان الاستقبال | بوليتيك

بنشماش يؤكد على اعتماد مقاربة منهجية كفيلة بتسخير مكاسب الهجرة في التنمية لدمج المهاجرين في بلدان الاستقبال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصة سيدة مغربية تدمي القلوب..ربَّاتها أسرة وكانوا كيضربوها وكتطلب المساعدة للعثور على والديها | حالة خاصة
منذ 10 دقائق

قصة سيدة مغربية تدمي القلوب..ربَّاتها أسرة وكانوا كيضربوها وكتطلب المساعدة للعثور على والديها

فيديو جد مؤلم..بالدموع: أم تبلا ولدها بالمخدرات ومرض عقليا كتطلب المساعدة | حالة خاصة

فيديو جد مؤلم..بالدموع: أم تبلا ولدها بالمخدرات ومرض عقليا كتطلب المساعدة

شوفو الإنسانية..بعد حادث الحريق: جمعية توزع 300 وجبة على المهاجرين الأفارقة وسط كازا | بــووز

شوفو الإنسانية..بعد حادث الحريق: جمعية توزع 300 وجبة على المهاجرين الأفارقة وسط كازا

خبر اليوم: تفاصيل مؤلمة وصادمة خاصة باغتصاب شاب لطفل بمدينة سلا | خبر اليوم

خبر اليوم: تفاصيل مؤلمة وصادمة خاصة باغتصاب شاب لطفل بمدينة سلا

﻿

آخر المستجدات

حضيو راسكم..نصب على أسرة باش يْخَدم ولدهم في العسكر بمكناس وخذا ليهم 14 المليون | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

حضيو راسكم..نصب على أسرة باش يْخَدم ولدهم في العسكر بمكناس وخذا ليهم 14 المليون

مواطن إسباني لقاو عندو كمية مهمة من الحشيش بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

مواطن إسباني لقاو عندو كمية مهمة من ''الحشيش'' بمعبر باب سبتة

رئيس منظمة طلابية : الطالب الجامعي هذه السنة في ورطة حقيقية وعلى الجهات الوصية الانتباه لذلك | بوليتيك

رئيس منظمة طلابية : الطالب الجامعي هذه السنة في ورطة حقيقية وعلى الجهات الوصية الانتباه لذلك

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل فيرما ضواحي مدينة المحمدية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل ''فيرما'' ضواحي مدينة المحمدية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.