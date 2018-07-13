عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل ''فيرما'' ضواحي مدينة المحمدية ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الجمعة 13 يوليوز، حريق مهول داخل ضيعة، توجد على مستوى دوار سيدي عبد نبي بمنطقة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

''شوف تيفي''

اندلع قبل قليل من يومه الجمعة 13 يوليوز، حريق مهول داخل ضيعة، توجد على مستوى دوار سيدي عبد نبي بمنطقة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن أسباب هذا الحريق المهول ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة، مشيرا إلى أن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تحاول السيطرة على النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة.

وأكد المصدر ذاته أن ساكنة دوار سيدي عبد نبي، تدخلت في الوقت المناسب، وتمكنت من إنقاذ القاطنين بالضيعة، مبرزا في الوقت نفسه أن الخسائر المسجلة بسبب الحادث ''جسيمة''.



