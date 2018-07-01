خبر سار للمعطلين.. مقترح برلماني بتعويض حاملي الشهادات العاطلين بـ1200درهم شهريا ﻿

تعتزم لجنة بمجلس النواب، مناقشة مقترح قانون، لتعويض حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل ب1200 درهم شهريًا.

شوف تيفي:

تعتزم لجنة بمجلس النواب، مناقشة مقترح قانون، لتعويض حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل ب1200 درهم شهريًا.

وأفادت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستناقش، الإثنين المقبل، مقترح قانون، يقضي بتعويض مادي للخريجين حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل..

وأشارت اللجنة، أن مشروع القانون، اقترحه حزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الائتلاف الحكومي.

وبحسب المقترح، فإن "المستفيدين من الدعم، هم الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل".

ويتعين على المعنيين بهذا المقترح "التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم".

وسيستفيد المعنيون من التعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، كما تحدد قيمة التعويض ب1200 درهم عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.

وينص المقترح على "ضرورة أن يخبر المستفيدون من هذا التعويض السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بتوقيف الدعم في حالة الحصول عن شغل".

وأوضح حزب "التقدم والاشتراكية"، أن هذا الدعم جاء بسبب تخرج أعداد ضخمة من الخريجين ومعاناتهم من البطالة، ولما لها من نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية، وآثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أن معدل البطالة بالبلاد بلغ خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 10.5 في المائة مقارنة مع 10.7 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المندوبية في ماي الماضي، إن ظاهرة البطالة تبقى أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات (الجامعية)، حيث تبلغ 22.7 في المائة، ولدى الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي شهادة 4 في المائة.

وكان حزب التقدم والاشتراكية قد تقدم بمقترح قانون إلى البرلمان، يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلون عن العمل، وإحداث "صندوق تضامني" لهذا الغرض.

المقترح تقدمت به الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس الخميس 30 نونبر2017.

وينص المقترح على "تخصيص تعويض لفائدة المغاربة حاملي الشواهد العليا، يستفيد منه

المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، الذين يوجدون في وضعية البحث عن عمل".

ويحدد مقترح القانون، مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة

أشهر، وستسند مهمة تدبير التعويض لفائدة هؤلاء الأشخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض.

وينص المقترح على "إحداث صندوق خاص" لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

وبررت الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، المقترح بكون "بطالة حاملي الشواهد العليا، تمس فئة مجتمعية واسعة، وأن الاستثمار الجيد في هذه الفئة، يجعلهم يساهمون في تطوير المجتمع وتنمية قدراته".

وشددت على أنه "أمام انسداد هذا الأفق، ولو مرحليا"، فإن "مبادرة تعويض هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، خاصة في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة".

وقد بلغ عدد العاطلين خريجي الجامعات والمعاهد العليا، العام الماضي، حوالي 854 ألفا، حسب المندوبية السامية للتخطيط. وستصل الكلفة الإجمالية للتعويضات في حال إقرار هذا المقترح، حوالي مليار درهم شهريا .

وفي حالة إحالة هذا المقترح من مكتب مجلس النواب على اللجنة المختصة لمناقشته، فإن إمكانية إقراره واردة إذا صوت عليه حلفاء حزب التقدم والاشتراكية في الائتلاف الحكومي الذي ينتمي إليه.