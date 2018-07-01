صادم..المنتدى المغربي للمواطنة يدخل على خط انتحار سيدة بتارودانت بسبب الفقر ﻿

كشف المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة عن انتحار امرأة سلالية أم لأربعة أطفال بسبب الفقر، وعبر عن أسفه الشديد بسبب إقدام الهالكة بهذه الخطوة.

"شوف تيفي"

كشف المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة عن انتحار امرأة سلالية أم لأربعة أطفال بسبب الفقر، وعبر عن أسفه الشديد بسبب إقدام الهالكة بهذه الخطوة.

وحسب بيان للمنتدى، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الجمعة، فإن المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، يؤسفه أن ينقل للرأي العام المأساة الإنسانية الخاصة بـ "ربيعة السكيكة" والتي وضعت حدا لحياتها شنقا بعدما فشلت جميع محاولاتها لتوفير مصدر رزق تعيل به أطفالها الأربعة وتخفف به معاناتها ومعاناة زوجها في مواجهة تكاليف العيش ومستلزماته .

وتطرق المنتدى في بيانه كذلك إلى العديد من النقاط الخاصة ببيع الأراضي السلالية بالمنطقة التي تقطن بها السيدة الهالكة، داعيا إلى فتح تحقيق في المعاملات العقارية التي مكنت غير السلاليين من تملك أراضي الجموع .