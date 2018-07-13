 بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..المنتدى المغربي للمواطنة يدخل على خط انتحار سيدة بتارودانت بسبب الفقر | مجتمع

صادم..المنتدى المغربي للمواطنة يدخل على خط انتحار سيدة بتارودانت بسبب الفقر

بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة

مثير..نساء يفرضن الضريبة على الأزواج مقابل الجنسم | مجتمع

مثير..نساء يفرضن الضريبة على الأزواج مقابل الجنسم

توقيف البوليسي الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس | حوادث و حقوق

توقيف ''البوليسي'' الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس

مثير..العزاب مشاو فيها: مرض خطير يصيب غير المتزوجين | مجتمع

مثير..العزاب مشاو فيها: مرض خطير يصيب غير المتزوجين

جامعة القاضي عياض بمراكش تكتشف كويكبا خطيرا على الأرض و هذا ما قامت به وكالة ناسا | مجتمع

جامعة القاضي عياض بمراكش تكتشف كويكبا خطيرا على الأرض و هذا ما قامت به وكالة ناسا

بالفيديو..شوفو الحُــكرة:بُـوليسي فرنسي شد مغربي وعذبوا وتعدا عليه وسط محكمة باريس | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو الحُــكرة:بُـوليسي فرنسي شد مغربي وعذبوا وتعدا عليه وسط محكمة باريس

وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا لتعميم وتطوير التعليم الأولي | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا لتعميم وتطوير التعليم الأولي

تسريب مكالمة هاتفية جديدة تُغضب نشطاء مغاربة من مسلم | ثقافة و فنون

تسريب مكالمة هاتفية جديدة تُغضب نشطاء مغاربة من ''مسلم''

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 16:44 بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة | حوادث و حقوق
بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة
بعد أيام من تعرضه لحادثة سير جد مروعة بمدينة الدار البيضاء، اختفى مغربي مقيم بالديار الفرنسية فجأة ودون سابق إنذار، قبل أربعة أيام، مباشرة بعد مغادرته المستشفى الجامعي ابن رشد.

"شوف تيفي"

بعد أيام من تعرضه لحادثة سير جد مروعة بمدينة الدار البيضاء، اختفى مغربي مقيم بالديار الفرنسية فجأة ودون سابق إنذار، قبل أربعة أيام، مباشرة بعد مغادرته المستشفى الجامعي ابن رشد.

وأوضح قريب "نبيل.ص" أن هذا الأخير حل بالمغرب قبل مدة، وخلال قيادته لدراجة نارية بمدينة الدار البيضاء، دهسته سيارة، ما تسبب في إصابته بجروح جد خطيرة، ليتم نقله إلى مصحة خاصة ومنها إلى قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد، مشيرا إلى أنه تفاجأ بهذا الأخير يغادر المستشفى إلى وجهة غير معلومة.

وأضاف المتحدث أنه اضطر وأسرته إلى البحث عن "نبيل" البالغ من العمر 41 سنة، لدى المصالح الأمنية وبباقي مستشفيات مدينة الدار البيضاء إلا أن جميع محاولات البحث باءت بالفشل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدار البيضاء مستشفيات أربعة أيام مستشفى ابن رشد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

توقيف البوليسي الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس | حوادث و حقوق

توقيف ''البوليسي'' الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس

بالفيديو..شوفو الحُــكرة:بُـوليسي فرنسي شد مغربي وعذبوا وتعدا عليه وسط محكمة باريس | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو الحُــكرة:بُـوليسي فرنسي شد مغربي وعذبوا وتعدا عليه وسط محكمة باريس

عاجل.. اعتقال شريك الشاب اللي مات بعدما طلقو عليه البوليس القرطاس بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال شريك الشاب اللي مات بعدما طلقو عليه البوليس القرطاس بالقنيطرة

بالفيديو.. تفاصيل خطيرة وصادمة..صباغ اغتاصب طفل مريض عقلي بسلا | حوادث و حقوق

بالفيديو.. تفاصيل خطيرة وصادمة..صباغ اغتاصب طفل مريض عقلي بسلا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..خيـــال عندو مكحلة فعمرها 150 عـــام | بــووز
منذ 29 دقيقة

بالفيديو..خيـــال عندو ''مكحلة '' فعمرها 150 عـــام

قصــة صــادمة لشابة يتيمة ابنة مدينة وجدة تعرضت لاغتصاب بشع على يد جارها..دخل عليا لداري و كان غادي يقتلني | خارج البلاطو

قصــة صــادمة لشابة يتيمة ابنة مدينة وجدة تعرضت لاغتصاب بشع على يد جارها..دخل عليا لداري و كان غادي يقتلني

المغرب يجدد موقفه الثابت والواضح من تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة | خارج البلاطو

المغرب يجدد موقفه الثابت والواضح من تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة

بعد فشل أوبــر..شركة كريم للنقل تنجح في الدارالبيضاء | مال و أعمال

بعد فشل ''أوبــر''..شركة ''كريم للنقل'' تنجح في الدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

صادم..المنتدى المغربي للمواطنة يدخل على خط انتحار سيدة بتارودانت بسبب الفقر | مجتمع
منذ 7 دقائق

صادم..المنتدى المغربي للمواطنة يدخل على خط انتحار سيدة بتارودانت بسبب الفقر

بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة

مثير..نساء يفرضن الضريبة على الأزواج مقابل الجنسم | مجتمع

مثير..نساء يفرضن الضريبة على الأزواج مقابل الجنسم

توقيف البوليسي الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس | حوادث و حقوق

توقيف ''البوليسي'' الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.