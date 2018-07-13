بالصور..مهاجر مغربي مقيم بفرنسا دار كسيدة خايبة فكازا واختفى في ظروف غامضة ﻿

بعد أيام من تعرضه لحادثة سير جد مروعة بمدينة الدار البيضاء، اختفى مغربي مقيم بالديار الفرنسية فجأة ودون سابق إنذار، قبل أربعة أيام، مباشرة بعد مغادرته المستشفى الجامعي ابن رشد.

"شوف تيفي"

بعد أيام من تعرضه لحادثة سير جد مروعة بمدينة الدار البيضاء، اختفى مغربي مقيم بالديار الفرنسية فجأة ودون سابق إنذار، قبل أربعة أيام، مباشرة بعد مغادرته المستشفى الجامعي ابن رشد.

وأوضح قريب "نبيل.ص" أن هذا الأخير حل بالمغرب قبل مدة، وخلال قيادته لدراجة نارية بمدينة الدار البيضاء، دهسته سيارة، ما تسبب في إصابته بجروح جد خطيرة، ليتم نقله إلى مصحة خاصة ومنها إلى قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد، مشيرا إلى أنه تفاجأ بهذا الأخير يغادر المستشفى إلى وجهة غير معلومة.

وأضاف المتحدث أنه اضطر وأسرته إلى البحث عن "نبيل" البالغ من العمر 41 سنة، لدى المصالح الأمنية وبباقي مستشفيات مدينة الدار البيضاء إلا أن جميع محاولات البحث باءت بالفشل.