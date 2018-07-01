مثير..نساء يفرضن الضريبة على الأزواج مقابل الجنسم ﻿

في خطوة مثيرة للجدل، قامت نساء أوغنديات بفرض ضريبة على العلاقات الجنسية من أجل معاقبة الأزواج الكسالى أو الذين لا يتحملون مسؤولية إدارة شؤون منازلهم المادية.

"شوف تيفي"

في خطوة مثيرة للجدل، قامت نساء أوغنديات بفرض ضريبة على العلاقات الجنسية من أجل معاقبة الأزواج الكسالى أو الذين لا يتحملون مسؤولية إدارة شؤون منازلهم المادية.

وحسب موقع "أورونيوز" فإن نشطاء مهتمين بحقوق المرأة، أكدوا انتشار هذه الظاهرة بدولة أوغندا مؤخراً، وذلك حتى تكون النساء قادرات على الدفاع عن حقوقهن في مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري، مشيرا إلى أن أوغندا تعاني من مشكلة العنف ضدّ النساء، وارتفاع نسبة جرائم القتل والاغتصاب والخطف.

وأكد الموقع المذكور أن أكثر من عشرين امرأة تمّ قتلهن في العام الماضي بأوغندا، ما دفع بسفراء دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى الانضمام إلى مظاهرات تندد بالعنف ضدّ المرأة في أواخر الشهر الماضي.