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توقيف ''البوليسي'' الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 16:28 توقيف البوليسي الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس | حوادث و حقوق
توقيف ''البوليسي'' الفرنسي المتورط في الاعتداء على مهاجر مغربي بباريس
قررت السلطات الفرنسية، إيقاف ضابط شرطة فرنسي، تورط مؤخرا، في الاعتداء بطريقة وحشية على مهاجر مغربي داخل محكمة بالعامصة الفرنسية باريس، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، يومه الجمعة.

''شوف تيفي''

قررت السلطات الفرنسية، إيقاف ضابط شرطة فرنسي، تورط مؤخرا، في الاعتداء بطريقة وحشية على مهاجر مغربي داخل محكمة بالعامصة الفرنسية باريس، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، يومه الجمعة.

وعلاقة بالموضوع، فقد أكدت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ ''شوف تيفي'' أن والد المغربي، ربط الاتصال بالجمعية، وطلب منها الدخول على الخط من أجل مساعدته في متابعة الشرطي قضائيا.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت عن بعض المعطيات الخاصة بالاعتداء على المغربي المنحدر من مدينة الدار البيضاء، والذي تم إيقافه بعد اتهامه بالسرقة الموصوفة، إلا أن شرطيا فرنسا، قام بالاعتداء عليه مباشرة بعد مثوله أمام قاضي محكمة باريس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مهاجر مغربي العاصمة الفرنسية حقوق الإنسان

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