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مثير..العزاب مشاو فيها: مرض خطير يصيب غير المتزوجين

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 16:22 مثير..العزاب مشاو فيها: مرض خطير يصيب غير المتزوجين | مجتمع
مثير..العزاب مشاو فيها: مرض خطير يصيب غير المتزوجين
كشفت دراسة حديثة مثيرة، أن الأشخاص المتزوجين، أقلّ عرضة من غيرهم ''العزاب'' للإصابة بكسور في العظام في المراحل المتقدمة من العمر، وخاصة خلال مرحلة الشيخوخة.

"شوف تيفي":

كشفت دراسة حديثة مثيرة، أن الأشخاص المتزوجين، أقلّ عرضة من غيرهم "العزاب" للإصابة بكسور في العظام في المراحل المتقدمة من العمر، وخاصة خلال مرحلة الشيخوخة.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة التي شملت 380 ألف شخص من دولة الدنمارك، تشير إلى أن الباحثين، وجدوا أن النسبة الأكبر من حالات كسور العظام هي في صفوف غير المتزوجين، بينما الأشخاص الذين تزوجوا في مرحلة شبابهم لم يتعرضوا لكسور سواء في الورك أو العضد خلال مرحلة الشيخوخة.

وأوضحت الصحيفة أن الزواج له تأثير وقائي على الصحة، لأن المتزوجين أكثر حرصا على صحتهم من "العزاب"، بالإضافة إلى أنهم أكثر حرصا على تجنب المخاطر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المتزوجين الدنمارك الدراسة الشيخوخة

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