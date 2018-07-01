بالفيديو..شوفو الحُــكرة:بُـوليسي فرنسي شد مغربي وعذبوا وتعدا عليه وسط محكمة باريس ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، يومه الجمعة 13 يوليوز 2018،يُوثق للحظة تعرض مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، لإعتداء شنيع على يد شرطي فرنسي داخل محكمة العاصمة باريس.

"شوف تيفي":



توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد صادم، يومه الجمعة 13 يوليوز 2018،يُوثق للحظة تعرض مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، لإعتداء شنيع على يد شرطي فرنسي داخل محكمة العاصمة باريس.



وأوضحت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ "شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بشاب مغربي ينحدر من مدينة الدار البيضاء، يدعى "ح.س" يبلغ من العمر 38 سنة، تم إيقافه مؤخرا، للاشتباه في تورطه في عملية سرقة، ليتم نقله إلى محكمة بباريس، والتي مثُل بها أمام القاضي، إلا أن الشرطي المكلف بإدخاله للزنزانة، أقدم على تعذيب المغربي بطريقة وحشية بالرغم من تصفيده والسيطرة عليه.



وأكدت الجمعية أنها قررت وبعد توصلها بالفيديو ،الدفاع عن المغربي في قضية الإعتداء عليه من طرف الشرطي ، من خلال محاميها الذي سيتكلف بمتابعة الملف، مشيرة إلى أن الشرطي تم استجوابه مباشرة بعد تسريب الفيديو.





