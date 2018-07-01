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وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا لتعميم وتطوير التعليم الأولي

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وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا لتعميم وتطوير التعليم الأولي

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 14:42 وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا لتعميم وتطوير التعليم الأولي | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا لتعميم وتطوير التعليم الأولي
ستقوم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، تحت شعار: ''مستقبلنا لا ينتظر''، وذلك يوم الأربعاء 18 يوليوز بالمركز

شوف تيفي

ستقوم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، تحت شعار: "مستقبلنا لا ينتظر"، وذلك يوم الأربعاء 18 يوليوز بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات.

ويهدف هذا اللقاء، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة 13 يوليوز، إلى "تحسيس وتعبئة القطاعات الحكومية والهيآت المنتخبة والمؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية والفاعلين في مجال التعليم الأولي والشركاء الدوليين للوزارة والفرقاء الاجتماعيين والقطاع الخاص وهيآت أخرى".

ويشير البلاغ أن أهداف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع منظمة اليونسيف ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، "تتماشى مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بمجال التربية والتكوين، التي تدعو إلى إرساء نظام تربوي فعال ومنصف ومعمم، وتؤكد على ضرورة التعبئة الوطنية الفعلية لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص حول أوراش الإصلاح، وكذا في سياق تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي جعلت من التعليم الأولي الرافعة الثانية ضمن الرافعات الاستراتيجية للتغيير".

كما يهدف أيضا، حسب ذات البلاغ، إلى "الانخراط والمساهمة في تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة ببلادنا، مما سيدعم مجهودات الوزارة لمنح جميع الطفلات والأطفال المغاربة، بدون استثناء، فرصة التفتح والتعلم المبكرين، بما سينعكس بشكل حاسم وإيجابي على مواصلتهم لمسارهم الدراسي إلى غاية بلوغهم مرحلة الرشد".

هذا، وسيتم التوقيع، يضيف البلاغ، على "العديد من اتفاقيات الشراكة مع ممثلي بعض الجماعات الترابية والشركاء السوسيو اقتصاديين والمجتمع المدني والفاعلين بالقطاع الخاص بغاية المساهمة في تطوير وتعميم التعليم الأولي ببلادنا".

 

 

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شوف تيفي المغرب وزارة التربية الوطنية برنامج لتعميم وتطوير التعليم الأولي

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