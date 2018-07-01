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تسريب مكالمة هاتفية جديدة تُغضب نشطاء مغاربة من ''مسلم''

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 14:28 تسريب مكالمة هاتفية جديدة تُغضب نشطاء مغاربة من مسلم | ثقافة و فنون
تسريب مكالمة هاتفية جديدة تُغضب نشطاء مغاربة من ''مسلم''
بعد أسابيع من تكذيب ''ملسم'' ونفيه لمضمون مكالمة هاتفية جمعته بشخص ادعى عمله بإدارة مهرجان موازين، نشر هذا الأخير مقطع فيديو جديد، أكد من خلاله أن اللإتصال الأول لم يكن مفبركا، وقد وافق ''مسلم'' على

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من تكذيب ''ملسم'' ونفيه لمضمون مكالمة هاتفية جمعته بشخص ادعى عمله بإدارة مهرجان موازين، نشر هذا الأخير مقطع فيديو جديد، أكد من خلاله أن اللإتصال الأول لم يكن مفبركا، وقد وافق ''مسلم'' على المبلغ المتفق عليه من أجل الحد من حملة المقاطعة التي استهدفت المهرجان الفني.

ويبرز التسجيل الصوتي الجديد أن الفنان المغربي ''مسلم'' وافق على العرض المقدم إليه، ولكنه طالب بمنحه بعض الوقت حتى يعد المقطع الذي سيقدمه مقابل الحصول على 40 مليون سنتيم.
وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا التسجيل الجديد، حيث أكد الجميع على أن مضمونه دليل واضح يؤكد عدم فبركة الإتصال الأول، بينما اختار آخرون الدفاع عن الفنان المغربي، مؤكدين أن هذا الأخير كان ضحية فخ لتشويه سمعته بين معجبيه.

 

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