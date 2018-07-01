عاجل.. اعتقال شريك الشاب اللي مات بعدما طلقو عليه البوليس القرطاس بالقنيطرة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، قبل قليل من يومه الجمعة 13 يوليوز 2018، من إيقاف شريك الشاب الذي فارق الحياة، بعد إطلاق الرصاص عليه من طرف رجال الشرطة قبل ثلاثة أسابيع.



"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، قبل قليل من يومه الجمعة 13 يوليوز 2018، من إيقاف شريك الشاب الذي فارق الحياة، بعد إطلاق الرصاص عليه من طرف رجال الشرطة قبل ثلاثة أسابيع.



وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض المعطيات، أن الموقوف تورط رفقة الهالك في اعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، ولهذا صدرت في حقه مذكرة بحث، قبل أن يتم إيقافه اليوم بالقرب من منزل أسرته.



وأكد ذات المصدر أن الموقوف تم نقله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النابة العامة المختصة، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف باقي المبحوث عنهم.





