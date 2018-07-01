ها المعقول..والدة الزفزافي شافوها الناس حطات 30 مليون فالبنكة وفايسبوكيون يعلقون ساخرين ''من أين لكي هذا؟'' ﻿

يبدو أن والدة الزفزافي قد شرعت في جني ثمار حراك إبنها في الريف، بإقدامها خلال هذه الأيام على ضخ مبلغ 30 مليون سنتيم دفعة واحدة في حساب بنكي مفتوح في مؤسسة مصرف المغرب بمدينة الحسيمة، وهو ما أثار

شـــوف تيفي:

يبدو أن والدة الزفزافي قد شرعت في جني ثمار حراك إبنها في الريف، بإقدامها خلال هذه الأيام على ضخ مبلغ 30 مليون سنتيم دفعة واحدة في حساب بنكي مفتوح في مؤسسة مصرف المغرب بمدينة الحسيمة، وهو ما أثار استغراب العاملين بهذه الأخيرة باعتبار أنهم يعرفون جيدا "البير وغطاه" كما يقول أشقاؤنا في مصر.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" التي عاينت هذه الواقعة، أن المبلغ المالي الذي ضعته والدة الزفزافي شخصيا في بنك "كريدي دي ماروك"، دفع ببعض المقربين من عائلتها وحتى مستخدمي المؤسسة البنكية التي استقبلت أموال والدة الزفزافي إلى التساؤل حول مصدر هذا المبلغ الكبير، إذ ارتأى البعض أنه ربما يعود لزوجها الذي تحصل عليه من خلال الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى الخارج، باعتبار أنه مجرد متقاعد بسيط ولا يملك قدرة تحصيل هذه الأموال عبر موارده الذاتية، في الوقت الذي خرج فيه فايسبوكيين بتعليقات ساخرة تقول إحداها.. "شي يدير الحراك وشي يتخلص" فيما تتساءل أخرى من أين لكي هذا؟ وهو السؤال الذي لا توجد عناصر الإجابة عنه سوى عند الزفزافي وأمه.