بالفيديو.. تفاصيل خطيرة وصادمة..صباغ اغتاصب طفل مريض عقلي بسلا ﻿

اهتز حي تابريكت، بحر هذا الأسبوع ، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها صباغ في بداية عقده الثاني، يشتبه تورطه في اغتصاب طفل يبلغ من العمر 15 سنة، يعاني من مرض عقلي.

"شوف تيفي":





اهتز حي تابريكت، بحر هذا الأسبوع ، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها صباغ في بداية عقده الثاني، يشتبه تورطه في اغتصاب طفل يبلغ من العمر 15 سنة، يعاني من مرض عقلي.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المعطيات الأولى الخاصة بهذا الفعل الإجرامي، تشير إلى أن "الصباغ" المدمن على مخدر "سلسيون"، استدرج الطفل إلى حديقة الحي، وقام باغتصابه وهتك عرضه من الدبر، ما دفع بالضحية إلى إبلاغ والدته التي سارعت إلى وضع شكاية لدى المصالح الأمنية.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف المعني بالأمر بالرغم من محاولته الفرار من منزل أسرته، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.