 مجلس المستشارين يوصي باعتماد مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوق المهاجرين وتضمن كرامتهم ﻿
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مجلس المستشارين يوصي باعتماد مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوق المهاجرين وتضمن كرامتهم

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 12:52 مجلس المستشارين يوصي باعتماد مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوق المهاجرين وتضمن كرامتهم | بوليتيك
مجلس المستشارين يوصي باعتماد مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوق المهاجرين وتضمن كرامتهم
خرج المشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع ''السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات''، بمجموعة من التوصيات تصب في اتجاه بناء نموذج يحتدى به في مجال الهجرة.

شوف تيفي

خرج المشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات"، بمجموعة من التوصيات تصب في اتجاه بناء نموذج يحتدى به في مجال الهجرة.

وأكد المشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمه مجلس المستشارين يوم أمس الخميس 12 يوليوز، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في توصياتهم التي اطلعت عليها "شوف تيفي" اليوم الجمعة 13 يوليوز على " أهمية السياسة التضامنية التي يعتمدها المغرب في استقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم، منوهين بنجاعة عملية تسوية وضعية المهاجرين، التي قام بها المغرب".

كما حذر المشاركون من التوجه المنحرف، الذي "أخذه تدبير قضايا الهجرة بالفضاء المتوسطي، مع المعالجة الشمولية لقضايا الهجرة، التي لا تنحصر في الجانب الأمني فحسب، بل تشمل معالجة دوافعها الاقتصادية والاجتماعية بالدول المصدرة لها.

وألح المشاركون في اليوم الدراسي على "توفير الدعم الضروري للتنمية المحلية للشعوب الإفريقية، وضرورة انخراط المنتظم الدولي، والالتزام بكون التعاطي مع ظاهرة الهجرة لن يتم إلا على قاعدة التضامن الدولي والحلول الجماعية، لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية".

وركز المشاركون الدوليون على أهمية استراتيجية مبادرة "التحالف الإفريقي للهجرة والتنمية"، وكذلك على "أهمية تطوير تصور إفريقي موحد لرهانات الهجرة وتحدياتها، يكون الهدف الأول منه تغيير نظرتنا تجاه الهجرة، والتعاطي معها ليس كإكراه أو تهديد بل كمصدر قوة إيجابية".

كما دعا المشاركون إلى "تعميق وتوسيع النقاش المجتمعي التعددي بشأن قضايا الهجرة، وذلك لرفع التحديات ذات الأولوية، واستثمار أفضل لآليات الديمقراطية التشاركية، والمنظومة الجديدة لاختصاصات الجماعات الترابية" .

ودعا المشاركون الحكومة إلى "الحرص على تضمين الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو متعددة الأطراف بمقتضيات تنص على فتح سوق الشغل وإدماج مقتضيات ملائمة تحمي الحقوق الاجتماعية للعمال".

 

 

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شوف تيفي المغرب مجلس المستشارين يوصي اعتماد مقاربة إنسانية مندمجة حقوق المهاجرين كرامتهم

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