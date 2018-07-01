 إيقاف 54 مهاجرا سريا كانوا يعتزمون الهجرة من سواحل الناظور ﻿
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إيقاف 54 مهاجرا سريا كانوا يعتزمون الهجرة من سواحل الناظور

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 09:57 إيقاف 54 مهاجرا سريا كانوا يعتزمون الهجرة من سواحل الناظور | حوادث و حقوق
إيقاف 54 مهاجرا سريا كانوا يعتزمون الهجرة من سواحل الناظور
تم إلقاء القبض على حوالي 54 مهاجرا غير نظامي، ينحدرون من جنوب الصحراء ومعظمهم من دول ''مالي، السينغال، الكوت ديفوار، وغينيا''، وذلك بمنطقة ''ماروست'' الواقعة على مستوى الطريق الرابط بين بني أنصار ومركز

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تم إلقاء القبض على حوالي 54 مهاجرا غير نظامي، ينحدرون من جنوب الصحراء ومعظمهم من دول "مالي، السينغال، الكوت ديفوار، وغينيا"، وذلك بمنطقة "ماروست" الواقعة على مستوى الطريق الرابط بين بني أنصار ومركز مدينة الناظور.

وقد كان المهاجرون الموقوفون، وفق مصادر إعلامية محلية، في طريقهم باتجاه سواحل "بويافر" على متن سيارة من الحجم الكبير، بعد اعتزامهم الإبحار بواسطة القوارب في عمليات للهجرة السرية، بحيث تم الحجز بحوزتهم على 37 سترة من النوع المعدّ للوقاية من الغرق.

ووفق ذات المصادر، فقد تمكن عون سلطة "مقدم"، يوم أمس الخميس، من ملاحقة المهاجرين الـ54، بحيث اعترض طريق السيارة التي كانت تقلهم بمنطقة "ماروست"، قبل أن ينجو من اعتداء منظمي عملية الهجرة السرية الذين استلوا سيوفهم لإجلائه عـن طريقهم.

هـذا، وقد سـارع عون السلطة إلى إبلاغ مصالح الأمن المختصة، بحيث حلَّت على الفور توليفة أمنية مختلطة تتكون من الدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة وقائد إحدى الدوائر الأمنية، ليتم توقيف المهاجرين واقتيادهم للقيام بالمتعيّن إزاءهم.

 

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