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عاجل ..رموك تقلب في لوطوروت فكازا

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 09:38 عاجل ..رموك تقلب في لوطوروت فكازا | حوادث و حقوق
عاجل ..رموك تقلب في لوطوروت فكازا
شهد الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة الرباط على مستوى منطقة البرنوصي، قبل قليل من يومه الجمعة 13 يولويز، وقوع حادثة سير جد خطير، تتمثل في انقلاب شاحنة من الحجم الكبير ''رموك''.

"شوف تيفي"

 

شهد الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة الرباط على مستوى منطقة البرنوصي، قبل قليل من يومه الجمعة 13 يولويز، وقوع حادثة سير جد خطير، تتمثل في انقلاب شاحنة من الحجم الكبير "رموك".

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشاحنة كبيرة، محملة بحاوية، فقد سائقها السيطرة على المقود، ما تسبب في انقلابها، مشيرا إلى أن الحادث وبالرغم من خطورته، فقد خلف وقوع خسائر مادية فقط.


وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية ومباشرة بعد الحادث، حلت بعين المكان، وعاينت حجم الخسائر الماية، وحررت محضرا في الموضوع.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطريق السيار المصالح الأمنية شاحنة مدينة الرباط

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