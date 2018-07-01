فضيحة تضرب ماكدونالدز..عدوى خطيرة تصيب زبناء المطعم ﻿

''فضحية صحية'' من العيار الثقيل، ضربت أكبر سلسلة مطاعم شهيرة في العالم، ويتعلق الأمر بـ ''ماكدونالدز''، وذلك عقب رصد السلطات الصحية انتشار عدوى ''السيكلوسبورا'' في بعض الأطعمة بولايتي أيوا وإيلينوي

''شوف تيفي''

''فضحية صحية'' من العيار الثقيل، ضربت أكبر سلسلة مطاعم شهيرة في العالم، ويتعلق الأمر بـ ''ماكدونالدز''، وذلك عقب رصد السلطات الصحية انتشار عدوى ''السيكلوسبورا'' في بعض الأطعمة بولايتي أيوا وإيلينوي الأميركيتين.

وحسب موقع قناة ''سكاي نيوز'' فإن السلطات الصحية في الولايتين، كشفت عن فتحها لتحقيق في انتشار عدوى ''السيكلوسبورا'' بسبب تناول وجبة ''السَلطة''، ما تسبب في انخفاض أسهم المطعم الأمريكي بـ 1.4 بالمئة، مشيرا إلى أن إدارة الصحة العامة، أعلنت في إيلينوي، أمس الخميس، أنها رصدت نحو 90 حالة، أما في ولاية أيوا فقد تم تسجيل 15 حالة أخرى.

وأبرز المصدر ذاته أن السُلطات الصحية، أكدت إصابة نحو ربع الأشخاص، الذين تم تشخيص إصابتهم بـ''السيكلوسبورا''، كشفوا تناولوا سلطة من ماكدونالدز في الأيام السابقة لظهور أعراض المرض عليهم، وهو ما دفع بالمطعم إلى إعلان توقفها عن بيع السَلطة.