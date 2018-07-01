انفراد....توقيف المشتبه فيه بقتل طليقته بتوجيه طعنات قاتلة لها ودهسها على شاكلة أفلام الأكشن بسيارته بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بمدينة بيوكرى تمكنت ليلة أمس من توقيف المشتبه فيه بقتل طليقته بأكادير منذ يومين وذلك بعد توجيهه لثلاث طعنات قاتلة لها ودهسها بسيارة من نوع

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بمدينة بيوكرى تمكنت ليلة أمس من توقيف المشتبه فيه بقتل طليقته بأكادير منذ يومين وذلك بعد توجيهه لثلاث طعنات قاتلة لها ودهسها بسيارة من نوع ''داسيا دوستر'' بيضاء اللون والفرار.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الموقوف تم توقيفه ليلة أمس الخميس على مستوى دوار ''أيت اغمار'' ضواحي مدينة بيوكرى إقليم اشتوكة أيت بها حيث ينحدر، إذ أقدم على محاولة الإنتحار، وذلك بتناوله لسم الفئران، ونقل على وجه السرعة نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإنقاذه تحت حراسة أمنية مشددة.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية سبق له أن قضى عقوبة حبسية في تهم تتعلق بالضرب والجرح وإصدار شيكات بدون رصيد، وكانت أخير عقوبة حبسية له هي 6 أشهر حبسا نافذا، خرج منها مؤخرا قبل إرتكابه لهذه الجريمة المروعة في حق طليقته.

هذا، وكان المعني بالأمر قد استدرج ليلة الأربعاء طليقته إلى أحد شوارع حي الداخلة من أجل تسوية بعض مشاكلهما، ليدخل الطرفان داخل سيارة كانا على متنها في خصام حاد وملاسنات تحولت إلى شجار، دفعت بالهالكة لمغادرة السيارة والوقوف على الرصيف لإنتظار سيارة أجرة تقلها لمحل سكناها بحي المسيرة، غير أن طليقها لحق بها وحاصرها موجها لها ثلاث طعنات على مستوى البطن والقلب كانت كفيلة بإزهاق روحها، قبل أن يقدم على امتطاء سيارته، ويمررها فوق جسدها مرتين متتاليتين في منظر مروع وجنوني شبيه بأفلام الأكشن، لينطلق هاربا نحو وجهة مجهولة.

واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية بمدينة أكادير وفي مقدمتها والي الأمن الذي حضر شخصيا لعين المكان وأشرف على الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية لتحديد معالم الجريمة وفك خيوطها المتشابكة.