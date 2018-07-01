 في 2018.. الصخيرات تحت رحمة الظلام وها أشنو وقع ﻿
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في 2018.. الصخيرات تحت رحمة الظلام وها أشنو وقع

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 04:36 في 2018.. الصخيرات تحت رحمة الظلام وها أشنو وقع | مجتمع
في 2018.. الصخيرات تحت رحمة الظلام وها أشنو وقع
توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو خطير، يظهر من خلاله جزء كبير من مدينة الصخيرات يخيم عليها الظلام الدامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عن مناطق معينة، في حين تعيش مناطق أخرى تحت مصابيح لا تضوي إلى على نفسها

شوف تيفي

توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو خطير، يظهر من خلاله جزء كبير من مدينة الصخيرات يخيم عليها الظلام الدامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عن مناطق معينة، في حين تعيش مناطق أخرى تحت مصابيح لا تضوي إلى على نفسها فقط.

في 2018 وفي مدينة قريبة جدا من العاصمة الرباط بل بالإضافة إلى تواجد عدد من الإدارات فيها ، بالإضافة إلى توفرها على شاطئ يجبل العديد من المصطافين طيلة الصيف، مازالت هذه المدينة تعاني الأمرين مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ما يهدد حياة الآلاف من السكان، الذي يقضون حوائجهم في الفترة المسائية، والذين قد يتعرضون للكريساج والاعتداءات.

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الصخيرات انقطاع التيار الكهربائي الرباط المغرب شوف تيفي

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